Сарсания: Кокорина не отдадим

Спортивный директор петербургского «Зенита» Константин Сарсания прокомментировал информацию о возможном обмене Александра Кокорина на нападающего «Краснодара» Федора Смолова в четверг, 6 июля.

«Не подтверждаю информацию о готовящемся обмене Кокорина на Смолова», – говорит Сарсания. «Нам интересны многие форварды, которые забивают, как и другие качественные футболисты. Прочитал слова о том, что защитник Настасич где-то сказал, что «Зенит» проявлял интерес. Но это не так, мы не делали предложения. Варианта обмена Смолова на Кокорина у нас нет. Мы не обсуждаем это. Можем поменять Молло на Смолова и чуть доплатить. Если «Краснодар» готов. А Кокорина не отдаем», – цитирует Сарсанию «Спорт-Экспресс».

Ранее инсайдер «Матч ТВ» Нобель Арустамян рассказал, что «Зенит» уже сделал «Краснодару» предложение, один из вариантов – обмен на Кокорина и Молло. «Краснодар» хочет только Кокорина и доплату в 10 миллионов евро. Стороны взяли паузу в переговорах.