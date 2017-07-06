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06.07.2017 14:05

Полиция прокомментировала обыски в штабе Навального

Обыски в московском штабе Алексея Навального проводились в рамках расследования уголовного дела о самоуправстве. Об этом заявил заместитель начальника уголовного розыска отдела полиции по району Замоскворечье Евгений Тихомиров, передает РБК 6 июля со ссылкой на «Интерфакс».

По словам Тихомирова, обыски начались около 7 утра в четверг, 6 июля. Они производились в рамках дела по ст. 330 УК РФ (самоуправство), которое было возбуждено после поступления в полицию ряда заявлений о нарушении условий договора аренды помещений в здании по указанному адресу.

«Заявления поступали от руководителя ООО «Паритет МГ», а также субарендаторов помещений касательно нарушений условий договоров собственником здания — компанией «Балчуг Эстейт», — сказал Тихомиров.

Представитель полиции добавил, что «документы, вещи и находившиеся в помещении люди» сейчас находятся в ОВД по Центральному административному округу столицы». Он также добавил, что в штабе сейчас находятся «только представители частной охранной организации». При этом Тихомиров отметил, что никаких претензий к штабу Навального как субарендатору помещения у полиции нет.

По сообщению корреспондента «Интерфакса», сейчас у здания штаба находится полицейский автозак, около десяти сотрудников полиции. Координатор столичного штаба Николай Ляскин вместе с сотрудниками пытается добиться от полиции разрешения попасть внутрь помещения.

О том, что столичный штаб Навального блокировали полицейские, на своей странице в Facebook сообщил сам Ляскин. Он писал, что «опять спилены замки», а охранник сообщил о проведении следственных действий. По словам Ляскина, несколько человек в штатском проникли в московский штаб Алексея Навального ночью.

Источник: РБК


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