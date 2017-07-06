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06.07.2017 13:58

"Дочка" АФК "Система" просит арестовать активы "Роснефти"

Компания «Система-инвест» («дочка» АФК «Система») заявила в Арбитражном суде Башкирии, где рассматривается иск о взыскании в пользу «Роснефти» 170,6 млрд руб., ходатайство об аресте активов самой «Роснефти». Представитель АФК «Система» ходатайство поддержал, сообщает РБК 6 июля со ссылкой на «Интерфакс».

Ранее суд в рамках дела по иску «Роснефти» арестовал ряд принадлежащих «Системе» активов — 31,76% акций МТС, 100% сети клиник «Медси» и 90,47% Башкирской электросетевой компании (БЭСК), а судебный пристав вдобавок своим постановлением запретила «Системе» получать по арестованным акциям дивиденды. При этом общую стоимость арестованных активов суд оценил в 185 млрд руб., а «Система», назвавшая арест необоснованным и попросившая суд об его отмене, в 250 млрд руб.

«Необходимо принять определение, обязывающее предоставить оппонентам встречное обеспечение, так как мы уже терпим убытки. Есть все основания предполагать, что истцы не способны компенсировать убытки», — сказал в суде представитель «Система-инвест» (цитата по ТАСС).

По его словам, размер встречного обеспечения должен быть аналогичен стоимости арестованных активов «Системы».

В свою очередь представитель «Роснефти» в суде заявил, что компания настаивает на сохранении ареста активов АФК «Система» для того, «чтобы избежать дальнейших убытков».

«Роснефть» и подконтрольная ей «Башнефть» подали иск к «Системе» 2 мая 2017 года, потребовав возмещения потерь, которые «Башнефть» якобы понесла из-за действий контролировавшей ее тогда «Системы» в 2014 году.

В «Системе» заявленные истцами требования назвали «незаконными и необоснованными», предложив урегулировать спор во внесудебном порядке. Однако 4 июля глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что «Роснефть» готова мириться с «Системой» на условиях, которые изложены в иске.

«А если они хотят выйти на мировое соглашение, они должны делать конкретные предложения, а не заводить рака за камень», — сказал Сечин.

Источник: РБК


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