Минобрнауки создаст единый портал онлайн-образования

Министерство образования и науки может создать единый портал онлайн-образования, который к 2020 году объединит в себе 3,5 тыс. высококачественных онлайн-курсов. Об этом заявила министр образования России Ольга Васильева на заседании профильного комитета Госдумы, передает РБК 6 июля со ссылкой на ТАСС.

По ее словам, новый портал будет работать в форме «единого окна». Министерство надеется, что курсами воспользуются 3,5 млн слушателей. Проект создают для повышения доступности дистанционного образования, отметила Васильева.

Глава Минобрнауки считает, что сейчас работают 150 онлайн-курсов для всех категорий возрастов. Цель этого направления — беспрерывное образование. По мнению Васильевой, это «наверное, соответствует запросам сегодняшнего дня».

В России, по данным на 2016 год, количество слушателей образовательных онлайн-курсов на отечественных и зарубежных платформах составило один миллион человек. Их число возросло в два раза по сравнению с 2015 годом, говорится в совместном аналитическом докладе компаний британской платформы оналайн-образования Coursera и российских — «Открытое образование» и «Лекториум». Доля российских студентов, которые обучаются на Coursera, выросла на 50%. Образовательную платформу Coursera основали профессора Стэнфордского университета Эндрю Ын и Дафна Коллер.

За развитие онлайн-образования и создание сетевых образовательных порталов в августе 2016 года выступал премьер Дмитрий Медведев. По его мнению, в России наблюдается «реальный дефицит качественного образовательного контента». Премьер-министр заявлял о необходимости создания «специальных ресурсов», которые встроят в программы университетов.