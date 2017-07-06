Трамп заявил, что верит в возможность атаки России на систему выборов в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что верит в возможность вмешательства России в президентские выборы в США в 2016 году, сообщает «Газета.ру» 6 июля со ссылкой на Associated Press.

По его словам, подобное также могли совершить другие страны. «Никто действительно не знает наверняка», — отметил он.

«Я думаю, что многие люди вмешиваются. Это происходит уже долгое время… Много-много лет. Барак Обама, когда он был президентом, узнал об этом… В августе (2016 года). Выборы были в ноябре. Было очень много времени, он не сделал ничего. Почему он ничего не сделал по этому поводу? Ему сказали, что это была Россия», — цитирует Трампа РИА Новости.

Ранее Трамп на встрече с президентом Польши Анджеем Дудой в Варшаве заявил, что действия России в Восточной Европе носят дестабилизирующий характер.

Российская сторона неоднократно отвергала любые обвинения в якобы вмешательстве в выборы в США и других странах.