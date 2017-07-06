Второй корпус ЖК «Весна 2» введен в эксплуатацию

Еще
14:08 06.07.2017
Пришлите свою новость!
13:58
"Дочка" АФК "Система" просит арестовать активы "Роснефти"
13:56
Минобрнауки создаст единый портал онлайн-образования
13:46
Трамп заявил, что верит в возможность атаки России на систему выборов в США
13:29
Ватиканского секретаря кардинала застукали на гей-оргии с наркотиками
13:27
КС объяснил, кто заплатит за школьные автобусы
13:20
На Воскресенской набережной «Вольво» улетела в дом
13:15
Нобель Арустамян: «Зенит» предлагает «Краснодару» за Смолова Кокорина и Молло
13:09
Петербуржец получил три пули за ночной визит в чужую квартиру
13:00
Законопроект о запрете суррогатного материнства отклонен комитетом Госдумы
12:52
Путин прокатился на лимузине «Кортежа»
12:43
Из-за разлива горячей воды на Кондратьевском ограничили движение
12:42
Роскомнадзор заявил, что оперативно заблокировал «Спутник и Погром»
12:35
Капитан Балтфлота осужден за наем экипажа-призрака
12:29
Россиян предупреждают о небезопасной молочной продукции от компаний-фантомов
12:22
Лидер хакеров из "Шалтая-Болтая" Аникеев приговорен к двум годам колонии
12:17
В центральном аппарате СКР изучат дело экс-директора «Гоголь-центра»
12:02
Uber уходит из Финляндии
11:55
МИД отверг наличие в России трудовых лагерей северокорейцев
11:51
Штаб Навального в Москве блокирован силовиками
11:35
Порошенко подписал закон о стремлении Украины стать членом НАТО
11:29
Главу фонда поддержки малого бизнеса в Петербурге заподозрили в утрате 200 млн
11:21
Про Ждуна снимут российский мультфильм
11:20
ФСБ пилит сейфы и ищет наркотики в тайниках тосненской полиции
11:09
Комитет Госдумы решил отклонить законопроект Мизулиной о запрете беби-боксов
11:03
МВД предложило лишать родительских прав людей с психическими заболеваниями
11:00
СК объявил об аресте подозреваемых в 18 убийствах в Москве и Подмосковье
10:25
Сибирский «Прадо» в Петербурге угнали за две минуты: хозяин ушел за хлебом
10:18
Школьники нашли на военной базе мертвого ребенка
10:15
Упсала-Цирк собирает средства на поездку юных артистов на фестиваль в Эдинбург
10:13
Утонувшего купальщика нашли на берегу Финского залива
10:12
В Петербурге китаец потерял валюту и больше 100 тысяч рублей
10:07
Иматру перекроют из-за гонок
10:01
Обвиняемый в получении взятки офицер УСБ СКР написал письмо президенту
09:53
Генпрокуратура хочет закрыть портал «Спутник и Погром»
09:51
Заблокирована половина дорожных контрактов Ленобласти
09:45
Московского бездомного заставляли попрошайничать на рынках Петербурга
09:40
У петербуржца забрали стеклянные банки, забитые психотропом
09:30
В США допросили снявшуюся с «отрубленной головой» Трампа актрису
09:24
Почти 80 человек погибли в ДТП в Центральной Африке
09:17
Мужчина с гражданской женой выпал с чердака дома в Кировском районе Петербурга
09:13
В Петербурге тёща обвинила зятя в педофилии
09:09
Человек лишился зубов в ДТП с «Ладами» на Есенина
09:01
Мутко: Российские футболисты не получат премиальных за участие в Кубке конфедераций
08:53
СМИ: Минфин отменит ряд налоговых льгот
08:45
Неубедительный грабитель с чулком на голове не смог взять кассу «Росгосстраха» в Купчино
08:37
Гарри Каспаров возвращается в большой спорт
08:29
Улицу Бабушкина частично закроют
08:21
«Левада-центр»: Рейтинг ЕР растет, популярность парламентской оппозиции - падает
08:13
Путин и Трамп во время первой встречи обсудят Сирию
08:05
На Петроградской стороне тушили горящий дом
02:48
Сценарист "Стражей галактики" расскажет об ужасах офисной работы
02:30
В кино - “Во всем виноват енот”, в главной роли звезда сериала “Во все тяжкие”
02:13
Европейские хоры встретятся на фестивале еврейской музыки в Петербурге
01:58
В “Новой Голландии” покажут фильмы о музыкантах
01:46
Актер Максим Аверин поговорит с петербуржцами о жизни
01:27
Джеймс Франко расскажет страшилку про больницу
01:17
Человек-паук вернется домой
00:52
Янукович хотел бы видеть Крым в составе Украины
00:44
«Зенит» может отдать в аренду «Бордо» Хави Гарсию
00:36
Путин заявил, что Россия выступает за свободный доступ к Интернету
00:27
«Галатасарай» интересуется защитником «Зенита» Нету
05/07
Минфин в июле в 685 раз сократил конвертацию в валюту
05/07
Сошедший с рельсов в Ленобласти поезд из Воркуты доехал до Петербурга
05/07
На Парашютной «Смарт» перевернул «Шкоду», есть пострадавший
05/07
Мировые цены на нефть снижаются
05/07
Скончался автор текстов песен «Алиса» и «Именины у Кристины»
05/07
Посольство России расценило экстрадицию россиянина из Латвии в США как похищение
05/07
Янукович отказался участвовать в суде по делу о госизмене
05/07
Ремонт ограничит движение на Приморском шоссе
05/07
После слов польского министра о Бандере посла Польши вызвали в МИД Украины
Предыдущие новости
Архив материалов
Строительство Публикуется на правах рекламы
Публикуется на правах рекламы
Версия для печати
06.07.2017 13:34

Второй корпус ЖК «Весна 2» введен в эксплуатацию

Второй корпус ЖК «Весна 2» введен в эксплуатацию
ГК «ЦДС»

ГК «ЦДС» получила акт ввода в эксплуатацию корпуса  №2 жилого комплекса «Весна 2» в Кудрово. В ближайшее время застройщик приступит к передаче квартир собственникам.

Комитет государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области выдал ГК «ЦДС» акт ввода в эксплуатацию второго корпуса ЖК «Весна 2». Дому присвоен почтовый адрес: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Заневское городское поселение, дер. Кудрово, Европейский проспект, д. 15.

Общая площадь корпуса – 9421 кв. м., жилая – 5848 кв. м. В нем расположено 168 квартир, среди которых студии, одно- и двухкомнатные варианты. 

«Это уже второй жилой комплекс, который наша компания вводит в эксплуатацию в Кудрово. В конце 2016 года неподалеку было завершено строительство ЖК «Весна», — сообщил директор департамента недвижимости ГК «ЦДС» Сергей Терентьев». —  В настоящий моментнаши специалисты составляют график передачи ключей собственникам квартир. Он будет размещен на сайте ЦДС в ближайшее время».

ГК «ЦДС»
ГК «ЦДС»

ЖК «Весна 2» состоит из двух корпусов переменной этажности (от 9 до 13этажей). Общая площадь комплексапревышает 80 тыс. кв. м. Дома построены по традиционной для ЦДС кирпично-монолитной технологии и выполнены в светлой цветовой гамме. Объект расположен в 1,5 км от станции метро «Улица Дыбенко».

В комплексерасположены порядка 1400 квартир различных метражей и планировок: студии площадью 25-32 кв. м, однокомнатные квартиры площадью 32-48 кв. м, а также двухкомнатныеварианты площадью 50-60 кв. м и трехкомнатные площадью 80 кв. м. В большинстве квартир предусмотрены остекленный балкон или лоджия.

Справка о компании ГК «ЦДС»

 


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

Новости компаний
ГК «ЦДС»
06.07.2017 13:34

Второй корпус ЖК «Весна 2» введен в эксплуатацию

ГК «ЦДС» получила акт ввода в эксплуатацию корпуса №2 жилого комплекса «Весна 2» в Кудрово. В ближайшее время застройщик приступит к передаче квартир собственникам.
группа компаний «Ленстройтрест»
06.07.2017 11:38

Новые дома Ленстройтреста аккредитованы по программе военной ипотеки

С июля 2017 года ПАО «Сбербанк» аккредитовал новые объекты группы компаний «Ленстройтрест» по программе военной ипотеки. Как сообщил руководитель группы ипотечных и жилищных программ ГК «Ленстройтрест» Владимир Трусов, аккредитацию получили дом №10 в третьей очереди малоэтажного финского городка Юттери и корпус №4 во второй очереди голландского квартала Янила Кантри.
ГК «ЦДС»
05.07.2017 14:57

Аккредитован второй корпус ЖК «Муринский Посад

Второй корпус ЖК «Муринский Посад» аккредитован ПАО «Промсвязьбанк». Первоначальный взнос по ипотечному кредиту начинается от 15% стоимости квартиры, процентная ставка – от 10,9% годовых.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
«Главстрой-СПб» возглавил рейтинг по вводу жилья за первые полгода 2017
Сдана вторая очередь жилого комплекса у Новоорловского лесопарка
LEGENDA стала победителем в номинации «Девелопер года»
Госстройнадзор разрешил Glorax построить еще один жилой комплекс на Лиговском
Бывшие пашни совхоза «Пригородный» в Парголово застроят малоэтажками
Апелляция: Смольный расторг контракт с Инжтрансстроем недобросовестно
Новостройки Петербурга опережают Москву по объему квартир с отделкой в 3,5 раза
На Парнасе началось строительство детского сада и школы
Дольщик пытается обанкротить «Дальпитерстрой»
На водонапорной башне на Охте появились расписные шестеренки и чугунные колонны
Элитка по цене Парнаса
Лига юных - в Мурино появился свой футбольный клуб
Жилье 0+
Есть ли жизнь на первом этаже
Инвестируй в это на вырост
С окнами на Неву. Какие дома на набережных есть в Петербурге
Как в Петербурге выбирают цвета для домов?
Зелёный квартал на Царскосельских холмах
Пять причин поселиться на набережной
Топ-10 бюджетных квартир в комфорт-классе
Говорим и показываем
Главное
Последнее

На Воскресенской набережной «Вольво» улетела в дом

Что было раньше, «курица или яйцо»: конкурс "Фонтанки"

пресс-служба ГУ МЧС Ленобласти

Локомотив поезда Воркута — Петербург сошел с рельсов под Бокситогорском

Новости компаний
ГК «ЦДС»
06.07.2017 13:34
Второй корпус ЖК «Весна 2» введен в эксплуатацию
ГК «ЦДС» получила акт ввода в эксплуатацию корпуса №2 жилого комплекса «Весна 2» в Кудрово. В ближайшее время застройщик приступит к передаче квартир собственникам.
группа компаний «Ленстройтрест»
06.07.2017 11:38
Новые дома Ленстройтреста аккредитованы по программе военной ипотеки
С июля 2017 года ПАО «Сбербанк» аккредитовал новые объекты группы компаний «Ленстройтрест» по программе военной ипотеки. Как сообщил руководитель группы ипотечных и жилищных программ ГК «Ленстройтрест» Владимир Трусов, аккредитацию получили дом №10 в третьей очереди малоэтажного финского городка Юттери и корпус №4 во второй очереди голландского квартала Янила Кантри.
ГК «ЦДС»
05.07.2017 14:57
Аккредитован второй корпус ЖК «Муринский Посад
Второй корпус ЖК «Муринский Посад» аккредитован ПАО «Промсвязьбанк». Первоначальный взнос по ипотечному кредиту начинается от 15% стоимости квартиры, процентная ставка – от 10,9% годовых.
ЖК «GreenЛандия»
05.07.2017 11:06
Спортклуб с бассейном появится в ЖК «GreenЛандия»
К концу 2017 года в ЖК «GreenЛандия», который Setl City возводит неподалеку от метро «Девяткино», откроется спортивный клуб сети Fitness House.
«Город мастеров»
04.07.2017 13:35
Аккредитован второй этап строительства ЖК «Город мастеров» в Калининграде
Второй этап строительства жилого комплекса комфорт-класса «Город мастеров», который компания «Строительный трест» возводит в пос. Большое Исаково Калининградской области, аккредитован «Бинбанком».
«Группа ЛСР»
04.07.2017 11:29
«Группа ЛСР» поставит более полумиллиона тротуарного клинкера в регионы
Предприятие по производству стеновых материалов «Группы ЛСР» поставит более полумиллиона клинкерного кирпича для строительных работ на стадионе к Чемпионату мира FIFA в Калининграде и в культурном центре в Иркутской области.
«Новоорловский»
03.07.2017 18:00
ЮИТ получил разрешение на ввод в эксплуатацию второй очереди ЖК «Новоорловский»
Жилой комплекс комфорт-класса «Новоорловский» создает на севере города финская компания «ЮИТ Санкт-Петербург».
ГК «ЦДС»
03.07.2017 16:48
Второй корпус ЖК «Муринский Посад» получил аккредитацию
3 июля 2017 года, Ленинградская область – Второй корпус ЖК «Муринский Посад» аккредитован банком АКБ «Российский капитал». Первоначальный взнос по ипотечному кредиту начинается от 5% стоимости квартиры, процентная ставка – от 10,75% годовых.
«Строительный трест»
03.07.2017 12:26
Для клиентов «Строительного треста» ставки по ипотеке снижены до 9,75%
«РоссельхозБанк» снизил ипотечную ставку для покупателей квартир в строящихся жилых комплексах компании «Строительный трест» до 9,75% годовых.
30.06.2017 16:53
Заканчиваются фасадные работы в ЖК «Образцовый квартал 2»
Застройщик ООО «Терминал-Ресурс» планирует ввести в эксплуатацию ЖК «Образцовый квартал 2» раньше заявленного срока.
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.