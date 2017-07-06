Второй корпус ЖК «Весна 2» введен в эксплуатацию

ГК «ЦДС» получила акт ввода в эксплуатацию корпуса №2 жилого комплекса «Весна 2» в Кудрово. В ближайшее время застройщик приступит к передаче квартир собственникам.

Комитет государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области выдал ГК «ЦДС» акт ввода в эксплуатацию второго корпуса ЖК «Весна 2». Дому присвоен почтовый адрес: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Заневское городское поселение, дер. Кудрово, Европейский проспект, д. 15.

Общая площадь корпуса – 9421 кв. м., жилая – 5848 кв. м. В нем расположено 168 квартир, среди которых студии, одно- и двухкомнатные варианты.

«Это уже второй жилой комплекс, который наша компания вводит в эксплуатацию в Кудрово. В конце 2016 года неподалеку было завершено строительство ЖК «Весна», — сообщил директор департамента недвижимости ГК «ЦДС» Сергей Терентьев». — В настоящий моментнаши специалисты составляют график передачи ключей собственникам квартир. Он будет размещен на сайте ЦДС в ближайшее время».

ГК «ЦДС»

ЖК «Весна 2» состоит из двух корпусов переменной этажности (от 9 до 13этажей). Общая площадь комплексапревышает 80 тыс. кв. м. Дома построены по традиционной для ЦДС кирпично-монолитной технологии и выполнены в светлой цветовой гамме. Объект расположен в 1,5 км от станции метро «Улица Дыбенко».

В комплексерасположены порядка 1400 квартир различных метражей и планировок: студии площадью 25-32 кв. м, однокомнатные квартиры площадью 32-48 кв. м, а также двухкомнатныеварианты площадью 50-60 кв. м и трехкомнатные площадью 80 кв. м. В большинстве квартир предусмотрены остекленный балкон или лоджия.

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