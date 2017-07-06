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06.07.2017 13:29

Ватиканского секретаря кардинала застукали на гей-оргии с наркотиками

Жандармерия Ватикана обнаружила наркотики в квартире 50-летнего Луиджи Капоцци, который работает секретарем итальянского кардинала Франческо Коккопальмерио, сообщила 5 июня итальянская газета Il Fatto Quotidiano. Кардинал, в свою очередь, является главным советником папы римского.

Жандармы пришли во дворец Ватикана, в котором находится квартира Луиджи Капоцци, после жалоб кардиналов, живущих здесь же и жаловавшихся на то, что по вечерам к Капоцци приходили подозрительные люди. Когда полицейские ворвались в квартиру, они застали участников гей-вечеринки с наркотиками.

Полиция сорвала гей-оргию в июне 2017 года, уточняет The Times. Операция прошла во дворце Конгрегации доктрины веры — отдела Ватикана, который среди прочего расследует случаи сексуального насилия в церкви.

После случившегося монсеньора Капоцци отправили в реабилитационный центр Пия XI, где он прошел курс лечения от передозировки наркотиками. Затем секретарь кардинала на время отправился в монастырь, а сейчас вновь находится в госпитале в Риме.

Источник: Snob


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Мифы и правда о лечении стволовыми клетками
XXI век называют веком клеточных технологий, но даже врачи относятся к ним по-разному. Одни верят в суперспособности стволовых клеток, другие, наоборот, считают их опасными. Как отличить мифы от реальности, «Доктор Питер» узнал у Натэллы Енукашвили, к.б.н., руководителя научных проектов «Покровского банка стволовых клеток»
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