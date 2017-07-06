Ватиканского секретаря кардинала застукали на гей-оргии с наркотиками

Жандармерия Ватикана обнаружила наркотики в квартире 50-летнего Луиджи Капоцци, который работает секретарем итальянского кардинала Франческо Коккопальмерио, сообщила 5 июня итальянская газета Il Fatto Quotidiano. Кардинал, в свою очередь, является главным советником папы римского.

Жандармы пришли во дворец Ватикана, в котором находится квартира Луиджи Капоцци, после жалоб кардиналов, живущих здесь же и жаловавшихся на то, что по вечерам к Капоцци приходили подозрительные люди. Когда полицейские ворвались в квартиру, они застали участников гей-вечеринки с наркотиками.

Полиция сорвала гей-оргию в июне 2017 года, уточняет The Times. Операция прошла во дворце Конгрегации доктрины веры — отдела Ватикана, который среди прочего расследует случаи сексуального насилия в церкви.

После случившегося монсеньора Капоцци отправили в реабилитационный центр Пия XI, где он прошел курс лечения от передозировки наркотиками. Затем секретарь кардинала на время отправился в монастырь, а сейчас вновь находится в госпитале в Риме.