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06.07.2017 13:27

КС объяснил, кто заплатит за школьные автобусы

Села и деревни, где закрылись школы, должны будут заплатить за автобусы, которые доставят детей на уроки в другие муниципалитеты. Так можно понять постановление, опубликованное 6 июня Конституционным судом (КС).

КС счёл несправедливым, что перевозку детей сейчас финансирует принимающая сторона. Судьи рекомендовали поправки в федеральный закон «Об образовании».

Жалобу в КС подала администрация города Сибай из республики Башкортостан. В местную школу приезжают учиться дети из расположенной неподалёку деревни Казанка, где школа закрыта. Доставку учеников обеспечивает бюджет Сибая, но местные госслужащие сочли это неконституционным. Они попытались доказать, что не должны платить за несовершеннолетних, «фактически проживающих на территории другого муниципального образования».

Сегодня стало известно, что КС с такой позицией согласился. Как следует из решения, финансирование школьных автобусов нужно возложить либо на муниципалитет, откуда едут дети, либо предоставить принимающей стороне «средства из бюджетов вышестоящих уровней».

«Субъекты Федерации не лишены возможности принять меры по софинансированию осуществления данного полномочия», – добавляет КС.

Поправками в закон «Об образовании» займутся Госдума, Совет Федерации и правительство России. Сибай же сможет получить компенсации от районной власти на перевозку школьников в 2018 году.


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