Нобель Арустамян: «Зенит» предлагает «Краснодару» за Смолова Кокорина и Молло

Инсайдер «Матч ТВ» Нобель Арустамян рассказал детали возможного перехода нападающего «Краснодара» и сборной России Федора Смолова в «Зенит».

«По моим данным, «Зенит» и «Краснодар» обсуждают трансфер Смолова. «Зенит» сделал предложение, один из вариантов – обмен на Кокорина и Молло. «Краснодар» хочет только Кокорина и доплату в 10 миллионов евро. Стороны взяли паузу в переговорах. Сам «Краснодар» очень хотел бы получить Кокорина, видя в нем главную ударную силу команды», – написал Арустамян в своем твиттере 6 июля.

Отметим, что спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания неоднократно опровергал информацию о желании заполучить Смолова.

В минувшем сезоне Смолов отыграл за «Краснодар» в премьер-лиге 22 матча, в которых забил 18 голов. Еще 8 матчей он провел в рамках Лиги Европы, в которых забил 6 голов.