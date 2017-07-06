Петербуржец получил три пули за ночной визит в чужую квартиру

Мужчину с огнестрельными ранами привезли в Елизаветинскую городскую больницу Петербурга ночью 6 июля. Пока врачи в интоксикации приводят его в чувство, полицейские ищут стрелков. Их, предположительно, было трое.

Как стало известно «Фонтанке», о ночной стрельбе у дома №59 по 2-й Никитинской улице дежурным по телефону «02» рассказала местная жительница. Она же добавила, что три человека поволокли раненого в сторону Парашютной.

Заявление подтвердилось: полицейские нашли израненного человека метров за 350 от указанного места. Пострадавшего госпитализировали. Звонившая женщина уточнила, что видела только часть случившегося. По её словам, около половины третьего ночи мужчина ломился в одну из квартир, а потом раздались выстрелы. Но точно сказать, находились ли стрелявшие в квартире, она не может, потому что троицу увидела уже после того, как услышала громкие хлопки. Мужчины, судя по её словам, вытащили раненого из парадной и бросили его в паре сотен метров.

Врачи уточнили, что пули попали в грудь, плечо и кисть, но угрозы жизни нет. По предварительной информации, в крови обнаружен алкоголь. Сам пациент находится в блоке интоксикации и не в состоянии пролить свет на случившееся. Пока он смог только представиться, добавив, что ему 33 года и живет он в Ленобласти.