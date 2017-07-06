Плюс цифровизация всей страны

Развитие цифровой экономики — это как электрификация в ХХ веке, говорят в Кремле. Бизнес тем временем уже догадывается, во что превратятся торговые центры и офисы, как мы будем покупать и где работать в цифровом будущем.

Мировой объем онлайн-торговли на конец 2016 года составлял 1,8 трлн долларов, или 7% общего оборота; к 2020 году он составит 14%, то есть удвоится. Такова статистика международной консалтинговой компании Colliers International. В Кремле все больше говорят о «цифровом развитии», а с той стороны Атлантики уже даже «Старбакс» заявляет об онлайн-заказах. Поколение миллениалов не представляет себе рук, свободных от гаджетов, и мира, где нельзя все, что угодно, купить через Сеть. Участники рынка гадают, как «онлайнизация» нашей жизни изменит торговые центры и офисы лет через пять.

Президент Путин на этой неделе сравнил задачу развития цифровой экономики в России с электрификацией страны в XX веке, прибавив, что это задача на десятилетия вперед. Такой замысел, по его мнению, сравним с «прорывными преобразованиями, которые на разных исторических этапах позволяли России сделать серьезный шаг вперед, укрепить свою позицию в мире». «В их ряду – строительство железных дорог в конце XIX века или электрификация страны первой половины XX века», – сказал глава страны 5 июля на заседании Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

Пока в Кремле планируют на десятки лет вперед, бизнес готовится к преобразованиям сам по себе, без всяких указок. В России на 2016 год емкость онлайн-рынка составила 920 млрд рублей. За последние пять лет он вырос в два раза, хотя эти цифры по сравнению с показателями стран первой экономической десятки выглядят бледно. Для сравнения: в Британии доля потребителей, делавших покупки онлайн, в 2016 году составила 83%, в США — 79%, в Китае — 30%, в России — 17%. Впрочем, это не значит, что россияне окажутся в стороне от общего тренда на цифровизацию всех сфер жизни. И прежде всего это коснется торговли. Кроме того, Сеть меняет и будет еще более радикально менять место, где мы проводим большую часть жизни — офисное пространство.

Аналитики и участники рынка уверены, что в ближайшие лет пять традиционный формат торгово-развлекательных центров, теснимый развитием онлайн-продаж, сильно изменится. По словам Дмитрия Зубкова, коммерческого директора ТРК «Галерея», в них появится больше развлечений, больше кафе, ресторанов, мест, где можно просто провести время. При этом часть магазинов будут тяготеть к превращению в шоурумы. «Мы тоже уже меняемся в эту сторону, – рассказал Зубков на форуме Real Estate 4, прошедшем 5 июля в Юсуповском дворце. – Доля развлечений и еды растет. Плюс могут появиться пространства для коворкингов, детские развлекательные зоны».

В офлайн — за эмоциями

Эксперты подчеркивают, что этот процесс не будет быстрым, потому что люди еще «не наелись» потребительским офлайновым великолепием, которое узнали в двухтысячных.

«Люди еще не насытились качественными торговыми центрами, которые есть только в больших городах, – говорит Борис Мошенский, гендиректор управляющей компании Maris/CBRE. – Поэтому продвижение онлайн-ритейла и офлайновых продаж в традиционных ТЦ будет идти параллельно. Офлайну пока бояться нечего».

Тем более, что, как говорят эксперты, прирост аудитории Рунета в последние годы замедлился. Увеличение идет всего по 5-6% в год, а это значит, что между интернет-магазинами развивается конкуренция, рассказывает Михаил Беляев, руководитель петербургского офиса «1С-Битрикс» (софтверной компании, специализирующейся на системах управления веб-проектами). Реальность такова, что обе сферы существуют параллельно и переплетаются — те, кто работает в Сети, вынуждены будут выходить обратно «в мир»; это происходит повсеместно, говорят специалисты.

Американский гигант Amazon уже давно открыл офлайновые центры. Причиной, как ни странно, называют психологический эффект: как правило, покупатель в магазине приобретает больше, чем в онлайне, и покупка доставляет больше радости, если ее сразу можно взять в руки.

«Люди, которые покупают через Сеть, тратят меньше, потому что меньше поддаются эмоциям. Именно поэтому крупные онлайн-продавцы начали частично возвращаться в офлайн-реальность. Кроме того, есть вещи, которые онлайн сделать не получается. В Интернете пока не научились снимать с человека сорок мерок, раздумывать, что ему идет, а что нет, перемеривать десятки кофточек, – говорит Андрей Косарев, гендиректор Colliers International в Петербурге. – Прогнозы таковы, что ТЦ окончательно станут местом, где проводят время по интересам, а онлайн-сектор будет тяготеть к возвращению в офлайн, чтобы таким образом повышать доходность».

Неясными пока остаются перспективы «онлайнизации» торговли продуктами питания.

«Вызов такси через приложение — это уже привычка, так же как и работа с банками через смартфон, но что насчет еды? – спрашивает Михаил Беляев. – Вероятно, с едой в ближайшее будущее будет то же самое. Это неэмоциональная покупка, то, долю чего в жизни хочется уменьшить: очереди в кассу, сумки, довезти до дома, поднять это все. Никакого удовольствия. Так что тут есть цифровое будущее. Кроме того, бурно растут сервисы готовой еды, когда все требуемое для приготовления того или иного меню уже расфасовано».

Однако с этим мнением согласны не все. Те, кто возражает, ссылаются чаще всего на неразвитость курьерских служб — и невозможность наладить работу курьеров в крупных городах типа Москвы и Петербурга, где вечные проблемы с парковкой.

«Состыковаться с курьерами – это всегда проблема, – замечает Павел Олонов, директор «Юлмарта» по логистике и формированию заказов. – У нас люди чаще стремятся забирать все сами, на доставку домой приходится лишь четверть продаж, а половину заказов забирают у нас, на месте. Доставка в принципе неудобная вещь. Поэтому от гипермаркетов с едой мы никуда не денемся».

К тому же, как говорят участники рынка, онлайн-продажи еды сильно тормозит отсутствие или дефицит высококлассных складов. Это, впрочем, касается всех сфер онлайн-торговли.

«Какая еда? Я пытался поискать онлайн-магазины с едой в Петербурге, но там постоянно какие-то сложности, заказать можно только на какую-то определенную дату, поэтому я оставил это дело, – рассказывает Борис Мошенский. – Инфраструктура неразвита, поэтому мы и ждем зачастую своих заказов по нескольку дней, а то и недель, даже в Петербурге и Москве. Это всего касается. В России около 22 млн кв. метров складских площадей А и Б класса, но из них лишь несколько процентов подходят под онлайн-коммерцию».

По данным эксперта, для обеспечения хотя бы 20-30-процентного роста онлайн-продаж в год нужно к 2020 году удвоить в России число складских площадей для интернет-коммерции – то есть новых больших залов, специально обустроенных для хранения самых разных товаров одновременно, да еще и доступных для покупателя, как в «Юлмарте». «Склады должны научиться пускать в себя потребителя и увеличить товарооборот, – говорят в компании. – Они должны качественно измениться». Рост спроса на такие объекты со стороны онлайн-ритейла до 2020 года составит около 1,5 млн кв. метров — при условии, что на рынок не придут международные компании. Любой приход на рынок других игроков — например, китайцев — спровоцирует нехватку таких площадей, утверждают консультанты Maris/CBRE. В этом случае понадобится, по прогнозам, еще около 1,8 млн кв. метров складов, ориентированных на интернет-продажи. Инвесторы, между тем, строить не торопятся: себестоимость таких объектов высокая, и никто не готов их строить на спекулятивной основе, то есть для открытой продажи.

Поработаем в agile

Сеть в ближайшие годы изменит не только торговлю, но и офисное пространство. Agile — термин, ставший известный не так давно — это новый, но быстро распространяющийся офисный стиль, в особенности привлекательный для самых гибких, мобильных и передовых. Agile-офисы меньше всего похожи на офисы в привычном понимании и совмещают в себе зоны буквально для всех типов деятельности – командной работы, неформального общения, креатива, работы в приватной обстановке. А привычных рядов кабинетов там нет совсем. Даже у руководства. Стоит посмотреть, например, на офис ABBYY или всем известные офисы "Яндекса" – в Москве и Петербурге.

«Еще 10-15 лет назад опен-спейсы были новинкой, теперь же это вчерашний день. Развивающиеся сферы будут строить аgile-офисы, и прежде всего это IT-компании, иногда фармкомпании, – рассказывает Евгений Шевкун, управляющий партнер проектной компании «Dialet Москва». – Такой офис часто воспринимается как второй дом. Например, в офисе компании Booking в Москве половина площади — это зона релакса. А кабинета руководителя там вообще нет. Он приходит и работает где придется, там, где ему удобно».

«Налицо тенденция — люди отвязываются от рабочего пространства, работают дома, Сеть позволяет работать везде. Сегодня площадки IT-компаний мало напоминают офисы, – поясняет Андрей Амосов, глава филиала JLL в Петербурге.- Теперь это место для жизни, еще один дом, который многие предпочитают своему настоящему. Там есть игровые комнаты, столики для пинг-понга, комнаты отдыха, кафе, садики, гамаки. Всегда чисто, можно поесть, отдохнуть, все что угодно. Молодежь это особенно ценит».

А вот так "Фонтанка" побывала в петербургском офисе "Яндекса", где катаются на скейтах, спят в переговорных, где живет голубоглазый мамонт и хамелеоны, есть собственная «Пытошная», «Смольный» и... своя «Фонтанка».

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Согласно международной статистике, в среднем современный житель бизнес-центров 34% рабочего времени проводит не за рабочим столом. Стало больше потребности в командной работе, в совместных действиях.

«Двадцать лет назад компании пытались упаковать как можно больше рабочих мест на своей площади, и это называлось «эффективное использование». Теперь пространство диверсифицируется, становится менее формальным, более домашним, универсальным, – говорит Николай Пашков, гендиректор Knight Frank Saint-Petersburg. – В Европе технопарки тяготеют к переезду в центр, из пригородов, потому что их внутреннее содержание меняется. А в офисные кластеры приходит торговля, развлекательная составляющая. Крупные бизнес-центры становятся похожи на мини-города, где есть абсолютно все. Кроме того, они децентрализуются, частично выходят на периферию, где дешевле арендные ставки. И все больше сотрудников не привязаны к рабочему месту совсем».

Так, в США на 100 сотрудников сейчас закладывается лишь 70 рабочих мест. В России – пока 90, но есть тенденция к уменьшению.

«Наши опен-спейсы со временем превратятся в коворкинги без определенных рабочих мест, – считает Василий Голуб, директор по маркетингу филиала ПАО «МТС» в Петербурге и Ленобласти. – Зато очень важна становится инженерия, скорость получения и безопасность информации, интернет вещей, системная интеграция всего оборудования».

Впрочем, российские реалии вносят в эти радужные мечты свои коррективы.

«Дифференциация бизнес-центров сохранится. С одной стороны, мы будем видеть передовые компании, в основном айтишные и технологические, где будет полная свобода на рабочем месте, – прогнозирует Андрей Амосов. – С другой стороны, мы будем по-прежнему строить офисные здания для госструктур и нефтегазовых компаний со своими законами, с классической кабинетной системой. Это расслоение в ближайшие пять лет будет более резким».

В HR-компаниях, между тем, подметили другую любопытную тенденцию.

«В последние два-три года стало заметно, что этими креативными молодыми людьми, которым нужны суперсовременные agile-пространства на работе, и которыми все так очаровывались раньше, очень сложно управлять. Тяжело их мотивировать и развивать, – рассказывает Екатерина Сыроежкина, менеджер по развитию кадрового агентства HAYS. – Поэтому многие руководители стали вновь обращать внимание на людей постарше, с более традиционным складом ума. И они более склонны работать в офисе, как прежде работали. Им тоже важно иметь комфорт, но они думают о другом — как добраться до офиса, например».

Кроме того, по данным кадровых агентств, цифровизация приводит к тому, что женщины, которых в российских офисах больше половины, все меньше уходят в декрет. Все больше работодателей позволяют им работать дома, с ребенком, и не берут других на их места. В этом случае женщина старается выйти на работу раньше – при условии, если ей есть куда пристроить ребенка. «Проблема – это законодательный запрет размещать детские сады в офисных зданиях, – считает Сыроежкина. – Если как-то удается вопрос решить, то для крупных бизнес-центров это очень важный плюс».

Пока же, по ее словам, agile – это удел единиц. Большинство беспокоится о куда более приземленных вопросах. Достаточно комфортные условия имеются только в бизнес-центрах класса А, а в типичной ситуации офис — это и привычные «форточные войны», и отсутствие парковок, и даже проблемы с туалетами. «О чем тут мечтать, когда мало кто соблюдает даже элементарные нормативы охраны труда в наших обычных опен-спейсах, – говорит эксперт. – У нас люди бродят по коридорам с телефонами, потому что им негде переговорить, а туалет бывает вообще не найти».

Дефицит, впрочем, растет и в этой, непродвинутой сфере офисной недвижимости. По данным Knight Frank Saint-Petersburg, в Петербурге сегодня арендатору, которому нужно 5-10 тысяч кв метров, очень сложно найти подходящее место. Что касается строительства, то тут та же проблема, что и со складами: строить бизнес-центры на открытый рынок, без якорного арендатора, невыгодно, хотя есть и пятна, и разрешения на строительство. Такой статус-кво сохранится, пока не начнут расти арендные ставки, говорят игроки рынка.

Елена Зеликова, «Фонтанка.ру»