Роскомнадзор заявил, что оперативно заблокировал «Спутник и Погром»

Три часа потребовалось службе по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций, чтобы принять решение по обращению Генеральной прокуратуры. Надзорное ведомство рано утром 6 июля потребовало блокировки шести ресурсов, в том числе «Спутника и Погрома» («СиП»), за экстремизм.

«Сегодня по требованию Генеральной прокуратуры РФ в сети Интернет заблокированы ряд крупных информационных ресурсов националистического и экстремистского толка», – цитирует пресс-служба Роскомнадзора своего главу Александра Жарова.

Ведомство отмечает, что борьба с экстремизмом и терроризмом ведется последовательно и системно, поэтому так оперативно отреагировало на требование прокуроров, не подкрепленное решением суда.

Помимо «Спутника и Погрома», в список запрещенных попали такие информационные ресурсы националистического толка как «Русский Сектор» и «Правый взгляд». На них, уверены в Генеральной прокуратуре, восхваляют запрещенные на территории РФ организации «Правый сектор», «Исламское государство Ирака и Леванта», «Джебхат ан-Нусра».

Пользователи отмечают, что уже многие, но не все, провайдеры блокировали сайт «СиП».

«Спутник и Погром» — интернет-сайт, появившийся в 2012 году. Его главред Егор Просвирнин позиционирует ресурс как информационный для русских националистов. Физически, как писали СМИ, серверы сайта находятся за границей. На сайте регулярно размещаются призывы к свержению власти, к революции, созданию на территории России демократического Европейского государства.