Из-за разлива горячей воды на Кондратьевском ограничили движение

Труба ГВС не выдержала испытаний на плотность и прочность в Калининском районе Петербурга 6 июля. Горячая вода затопила перекрёсток и мешает не только пешеходам, но и автомобилистам.

Как сообщили «Фонтанке» в компании «Теплосеть Санкт-Петербурга», «озеро» на пересечении Кондратьевского проспекта и улицы Васенко аварийная бригада зафиксировала в 11:45 во время объезда территории, на которой проводятся плановые гидравлические испытания.

Осмотр показал, что течь дала 1000-мм труба у дома №46 по Кондратьевскому проспекту. Сотрудники предприятия уже огородили место вытекания и убирают воду с проезжей части. Пока работы по локализации не будут закончены, движение транспорта будет частично перекрыто.

На водоснабжение ближайших домов сам прорыв не повлиял – горячая вода не появится в кранах раньше 17 июля. Об этом «Теплосеть Санкт-Петербурга» предупредила жителей перед началом проверки трубопроводных магистралей.