Капитан Балтфлота осужден за наем экипажа-призрака

В Петербурге вынесен приговор капитану Балтфлота за трудоустройство «мертвых душ». Василий Ермаков снабдил матросами-призраками судно Океанографической экспедиции ВМФ.

Как сообщили 5 июля в объединенной пресс-службе Санкт-Петербургского горсуда, Ермаков обвинялся в мошенническом хищении денежных средств Минобороны посредством фиктивного устройства граждан на гидрографическое судно «Николай Матусевич», входящее в состав 6-й Атлантической океанографической экспедиции ВМФ.

Ермаков занимал должность капитана с 2011 года, мнимо оформлял на работу матросов и получал за них зарплату. Обвинение доказало три эпизода. Еще трем членам экипажа – повару, камбузнику и матросу – Ермаков начислял премии до 50 тысяч рублей и забирал большую часть.

Капитан был уволен в марте 2017 года. Вину он признал. Минобороны подало гражданский иск на 5,3 млн рублей. Суд его удовлетворил и приговорил Ермакова к 3,5 года условно.

Гидрографическое судно 862-го проекта «Николай Матусевич» построено в 1982 году. Принадлежит Балтийскому флоту.