Цифровой супермаркет КЕЙ на Марата, 8 открылся после реконструкции

3 июля состоялось торжественное открытие магазина цифровой техники КЕЙ по адресу м. Маяковская, ул. Марата, 8. Посетителей ожидало знакомство с супермаркетом нового формата и приятные сюрпризы от организаторов праздника.

Цифровой ритейлер КЕЙ завершает плановое обновление собственной сети супермаркетов, развернутое в соответствии с новой концепцией ребрендинга и коммуникаций. Ранее компания произвела реконструкцию большинства магазинов в Санкт-Петербурге, а также регионах: Ярославль, В.Новгород, Белгород, Череповец, Воронеж, Петрозаводск.

Цифровой супермаркет КЕЙ на ул. Марата, 8 – одно из первых торговых пространств ритейлера, расположенное в центре Северной столицы. Реконструкция магазина коснулась внешних изменений и затронула непосредственную работу с ассортиментом, внедрение новых технологий ритейла в торговых залах. Супермаркет получил современный дизайн интерьера, удобную планировку и открытую выкладку, благодаря которой большинство товаров, находятся в свободном доступе, позволяющем покупателю непосредственно подержать гаджет в руках, протестировать его, изучить характеристики. Весь ассортимент супермаркета сгруппирован по потребительским характеристикам, благодаря чему найти нужный товар самостоятельно не составит труда.

После реконструкции ассортимент магазина пополнился новыми товарными группами, среди которых гаджеты для красоты и здоровья, мелкая бытовая техника, канцелярия, светодиодные лампы, фильтры для воды и кофемашины. Как и все супермаркеты сети КЕЙ, магазин на Марата,8 поддерживает формат «электронной полки»: если нужный товар не представлен в торговом зале, его можно заказать через терминал или сайт и приобрести на выдаче в течение нескольких минут.

В честь праздничного открытия магазина весь июль покупателей ожидают призы. В кассовой зоне после совершения покупки можно собственноручно «вытянуть» подарочный купон, дающий право на скидку от 5 до 10% или номинал до 2000 рублей. В числе других сюрпризов купоны с подарками при совершении следующей покупки. Такими приятными бонусами станут полезные компьютерные аксессуары: флешки, чехлы для ноутбуков, клавиатуры, микрофоны и портативные колонки.