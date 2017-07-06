Лидер хакеров из "Шалтая-Болтая" Аникеев приговорен к двум годам колонии

Московский городской суд огласил приговор Владимиру Аникееву, лидеру хакерской группировки "Анонимный Интернационал", они же – "Шалтай-Болтай". Как сообщают СМИ, Аникеев признан виновным в неправомерном доступе к компьютерной информации, ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы.

Суд рассматривал дело в закрытом режиме, так как в заседаниях оглашались документы секретного характера. Аникеев полностью признал вину, пошел на сделку со следствием, и его дело рассматривалось в особом порядке. Государственный обвинитель просил для подсудимого 2,5 года лишения свободы. Максимальное наказание по части третьей статьи 272 УК – пять лет колонии.

Хакерская группировка "Шалтай-Болтай" публиковала переписку высокопоставленных чиновников и топ-менеджеров, последняя публикация появилась в аккаунтах группировки в соцсетях в ноябре прошлого года.

Владимир Аникеев был задержан осенью 2016 года, позднее были задержаны двое других членов "Анонимного Интернационала" – Константин Тепляков и Александр Филинов.

Ещё один участник "Шалтая-Болтая", Александр Глазастиков, скрывается за рубежом, в феврале 2017 года "Фонтанка" встречалась с ним в Эстонии.