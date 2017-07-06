Как Лещенко «Зенит» спасал

Двух руководителей БК «Зенит» сменил один миллиардер, а народный артист Лев Лещенко спустя две недели вернул все на свои места. «Фонтанка» рассказывает подробности этой захватывающей истории.

Майские перемены в «Зените» не прошли даром для его баскетбольного департамента. В баскетбольном мире поговаривают, что Фурсенко, вернувшись в родную команду, с большим удивлением обнаружил, что теперь там есть какой-то баскетбол. Что ему с ним делать, он понятия не имел, утверждают злые языки. Больше это похоже на байку, но дальнейшие события показали: сценарий жизненный.

Баскетбольный клуб «Зенит» возник в 2014 году, после переезда из Подмосковья на берега Невы обанкротившегося «Триумфа». Почти вся команда, тренерский штаб и руководство остались в неизменном виде. Сменилось только название на более благозвучное для «Газпрома», который и стал главным спонсором. Во многом способствовал спасению клуба и его переезду тогда еще почетный президент «Триумфа», народный артист РСФСР Лев Лещенко. Фамилию эту надо запомнить, если кто-то ее забыл, потому что она еще всплывет в нашем тексте.

Новую баскетбольную команду в Петербурге приняли тепло. Три года подряд посещаемость БК «Зенит» была одной из самых высоких в Единой лиге ВТБ. Понятно, что 3500 человек в среднем на домашних матчах сине-бело-голубых в «Юбилейном» (3 место в лиге) — это не то, чем можно хвастаться на мировой арене, но для лампового российского баскетбола это почти ого-го какие цифры. Достаточно сказать, что на бессменных чемпионов последних 15 лет ЦСКА в Москве ходили почти в два раза хуже (около 2000 зрителей на игре).

Главный тренер Василий Карасёв планомерно строил команду, убирая лишних и добавляя недостающих игроков. К третьему году своего существования «Зенит» под его руководством уже претендовал на выход в Евролигу. Лишь обидное и, по мнению некоторых, несправедливое поражение в полуфинале от гораздо более богатых «Химок» (2-3 в серии) не позволило осуществиться этому историческому событию.

Тем не менее болельщики были полны оптимизма. Рост команды от года к году был хорошо заметен. Планомерно увеличивалось и благосостояние — с 200 млн рублей в 2014 до 842,5 млн рублей в 2017. Никто не сомневался, что в следующем сезоне результаты будут как минимум не хуже.

Беда пришла откуда не ждали. В футбольном клубе «Зенит», в который входила баскетбольная команда, после череды относительных неудач последних лет сменилась власть. Ушел Максим Митрофанов, вернулся Сергей Фурсенко. И тут завертелось.

По баскетбольному Петербургу поползли слухи, что Фурсенко нефутбольный «Зенит» вообще не нужен и что жить этому проекту осталось от силы год. По другим данным, новый единоличный глава «Зенита», бегло ознакомившись с баскетбольными делами и положившись на мнение отдельных людей внутри команды, пришел к выводу, что руководство в лице спортивного директора Андрея Спиридонова и советника председателя правления ФК «Зенит» Ольги Антоновой работает неэффективно. Их попросили на выход.

«Баскетбольный «Зенит» благодарит Ольгу Антонову и Андрея Спиридонова за работу и желает дальнейших успехов в будущем, ваш профессионализм и полная самоотдача в становлении баскетбольной команды сине-бело-голубых позволили укрепить спортивные традиции Санкт-Петербурга и всего отечественного баскетбола», – говорилось в сообщении на официальном сайте БК «Зенит» от 16 июня.

В той же новости сообщалось, что пост советника председателя правления ФК «Зенит», который ранее принадлежал Ольге Антоновой, отошел президенту БК «Спартак» Игорю Онокову, известному в Петербурге миллиардеру, владельцу строительной компании «Леонтьевский Мыс». На первый взгляд, решение неожиданное, однако рассказывают, что Оноков и Фурсенко уже давно знакомы. То есть глава «Зенита» поступил так, как бы поступило большинство на его месте: обратился к проверенным кадрам.

Болельщики же встретили назначение Онокова не очень радостно.

– От Антоновой и Спиридонова мы тоже не были в восторге, но новость об их замене на Онокова вызывала только тихий ужас, – делился вскоре после назначения Онокова с «Фонтанкой» один из лидеров фанатов БК «Зенит». – Это человек, который ничего не сделал для продвижения «Спартака», когда они играли в ФОКах каких-то. В момент, когда его только назначили, он много всего наобещал, но за те пару недель, что он находился на должности советника, с места не сдвинулось вообще ничего. Понятно, что времени, чтобы проявить себя, у него был мало, но хотя бы вопросы по игрокам, у которых заканчивались контракты, можно было решить. В этот период и были сделаны объявления, что Лэндри — до свидания, Тулсон — до свидания. Маркович пока еще в команде, но он не дурак и видит, что происходит, как обращаются с его товарищами. Он бы с удовольствием остался, если бы по-прежнему была перспектива попадания в Евролигу, но команды, с которой это можно сделать, уже нет.

Еще раз отметим, что этот разговор происходил около двух недель назад. На тот момент клуб действительно уже потерял почти всех своих лидеров. У форварда Аарона Уайта был контракт по схеме «1+1», и клубу нужно было просто показать игроку, где поставить подпись, чтобы сохранить его еще на один год на тех же условиях. Капитан Кайл Лэндри узнал о своем отчислении вообще из клубного Инстаграма на пути к родственникам в Канаду. Он был в шоке. Защитник Стефан Маркович, как и предсказывал наш источник в фанатских кругах, тоже не выдержал и ушел в «Химки».

– Клуб хотел оставить почти всех игроков, но из-за всей этой неразберихи, связанной со сменой руководства в футбольном «Зените», сделать этого не успели, – рассказывает источник уже непосредственно из БК «Зенит». – Были и другие сорвавшиеся сделки. Самый наглядный пример с центровым Фрэнком Элегаром. С ним была уже договоренность. Но в связи со всеми этими перипетиями было потеряно время на оформление сделки. Вдруг им заинтересовался «Локомотив», который раньше не проявлял к нему никакого интереса. И тут уже начался аукцион. Их предложение «Зенит» перебить не смог, и Элегар перешел туда.

В итоге команда, которую Карасев планомерно строил три года, была, по сути, разрушена за две недели. Но ситуация продолжала усугубляться с каждым днем. Конкуренты подписывали новых игроков, а из «Зенита» не поступало ни одной новости. Только новые слухи о том, что кто-то куда-то уходит.

Фурсенко хоть и далек от баскетбола, уверяют собеседники «Фонтанки», но начал понимать, что происходит что-то не то. Тут настало время вспомнить про нашего народного артиста. Рассказывают, что именно Лещенко позвонил главе «Газпрома» Алексею Миллеру и обратил его внимание на складывающуюся ситуацию, а тот уже поговорил с Сергеем Александровичем. Эту информацию «Фонтанке» подтвердили сразу несколько не зависимых друг от друга источников. Пошли новые слухи, что Оноков уйдет, а Антонова и Спиридонов вернутся. Оставалось пожалеть пресс-службу баскетбольной команды, которой предстояло каким-то внятным образом объяснить волшебное возвращение назад сотрудников, с которыми так мило попрощались всего две недели назад. В итоге просто был сделан вид, что ничего не было. Новость от 16 июня об их уходе из новостной ленты сайта БК «Зенит» была убрана, хотя через поиск ее все еще можно найти. 4 июля появилась другая новость об их возвращении. Оноков, как оказалось, все-таки не ушел, но со своей первоначальной должности был перемещен на пост генерального директора.

«Генеральным директором баскетбольного клуба стал Игорь Оноков, спортивным директором назначен Андрей Спиридонов, Ольга Антонова стала советником председателя правления ФК «Зенит» по баскетболу — оба функционера работали с командой и тренерским штабом Василия Карасева с момента основания баскетбольного «Зенита». Основной командой БК «Зенит» продолжит управлять главный тренер Василий Карасев», – говорится в официальном сообщении.

В той же новости говорилось про отделение баскетбольного «Зенита» от футбольного: «ФК «Зенит» преобразован в отдельное юридическое лицо ООО «Баскетбольный клуб «Зенит», которое будет дочерним обществом АО «ФК «Зенит».

«Фонтанка» дозвонилась до Спиридонова и Антоновой, но они отказались от комментариев по поводу своего возвращения. Антонова согласилась лишь прокомментировать ситуацию с созданием нового юрлица и планах на усиление состава.

– Баскетбольный клуб три года в виде департамента входил в структуру футбольного клуба. Зачем именно сейчас понадобилось отделять его?

– Как я понимаю, появился новый вектор развития. Появилась волейбольная команда тоже с отдельным юрлицом. С одной стороны, раньше нам было очень удобно: нас обслуживали многие сервисы и службы футбольного клуба. С другой — это немного замедляло скорость принятия решений. Поэтому сейчас надеемся, что все это будет происходить оперативнее.

– Какие изменения произойдут в связи с этим?

– Будет расширен штат сотрудников. Это будут позиции, которые мы раньше закрывали за счет ресурсов футбольного клуба.

– Как планируете выходить из тяжелой ситуации с составом?

– Работаем. Уже троих игроков объявили. Конечно, до команды-мечты нам еще далеко, но то, что это будет боеспособный коллектив, я гарантирую. Плохо только, что он будет практически новый. Придется снова сыгрываться.

БК «Зенит» действительно за два последних дня пополнили сразу трое новичков. Это 31-летний форвард, серебряный призер Олимпиады-2016 в составе сборной Сербии Марко Симонович, 31-летний российский защитник, бронзовый призер Олимпиады-2012 в составе сборной России Евгений Воронов, 27-летний американский защитник, победитель Суперкубка Испании-2016 Кайл Курич.

За все вопросы по селекции вновь отвечают Спиридонов и Антонова. О том, за что все-таки будет отвечать генеральный директор Оноков, затрудняются ответить даже сотрудники клуба. Сам Оноков на звонки «Фонтанки» уже несколько дней не отвечает.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»