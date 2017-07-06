В центральном аппарате СКР изучат дело экс-директора «Гоголь-центра»

Дело экс-директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского передано в центральный аппарат СК, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на РИА Новости 6 июля.

«В настоящее время дело передано из Следственного комитета Москвы в Главное следственное управление СК РФ», – заявила в Мосгорсуде адвокат Ксения Карпинская. По ее словам, теперь делом занимается другой следователь.

Ранее художественный руководитель «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников заявил, что надеется на победу здравого смысла в деле «Седьмой студии».

Также сообщалось, что в «Гоголь-центре» начались показы «Сна в летнюю ночь» — масштабного спектакля по пьесе Шекспира, в фиктивности постановки которого следствие обвиняет бывшего генпродюсера «Седьмой студии» Алексея Малобродского.