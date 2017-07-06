МИД отверг наличие в России трудовых лагерей северокорейцев

В России не существует трудовых лагерей, в которых работают граждане Северной Кореи. Об этом 6 июля сообщила представитель МИД Мария Захарова, ее слова передает РИА Новости.

«Утверждения о якобы принудительном труде северокорейских граждан в так называемых трудовых лагерях КНДР на территории России в докладе США о ситуации с торговлей людьми безосновательны. Когда пошли первые сообщения с цитатами, даже сложно было в это поверить», — рассказала она в ходе брифинга. По ее словам, информация о таких лагерях — способ давления на КНДР и создания искусственных препятствий для ограничения сотрудничества.

Доклад Госдепартамента был опубликован 27 июня. «Правительство России поддерживало, а недавно и расширило двусторонние соглашения с КНДР, согласно которым на территории России функционировали трудовые лагеря КНДР, а тысячи северокорейских рабочих подвергались принудительному труду», — говорится в документе. Также отмечается, что КНДР каждый год отправляет в Россию около 20 тысяч своих граждан для работы в различных отраслях. Еще около 30 тысяч граждан КНДР, которые работают в России официально, насильно принуждаются к труду.

О существовании таких лагерей СМИ сообщали и раньше — например, VICE опубликовал заметку о поездке своего корреспондента в сибирский «трудовой лагерь северокорейцев» еще в 2011 году.