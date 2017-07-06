Штаб Навального в Москве блокирован силовиками

Координатор президентского штаба Навального в столице заявил о захвате помещений сотрудниками правоохранительных органов. До этого им выключали свет и воду.

Как сообщает на своей странице Николай Ляскин, координатора штаба Навального в Москве, утром 6 июля активисты не смогли попасть в съемное помещение на Садовнической набережной. В здании оказались спилены замки, а охранник центра заявил пришедшим, что некто проводит внутри следственные действия. Однако какое ведомство работает в штабе с раннего утра четверга, Ляскину с коллегами неизвестно — попасть внутрь они не могут.

Вокруг штаба, по его словам, около 10 оперативников, которые на общение не идут.

Два дня назад от рук политических оппонентов пострадал штаб Навального в Краснодаре. Около 20 человек, называющих себя «отрядами Путина», вошли в помещение, перевернули мебель и уничтожили материальные ценности.