Жителям Санкт-Петербурга бесплатно раздают сертификаты на эпиляцию

Летом, в пору преображения и пляжного сезона, хотите выглядеть сногсшибательно? Уже действуете или все еще откладываете? Нет времени, работа, другие дела, планы. Бесплатный купон на эпиляцию – ваш стимул к действию.

Салон «Сахар» дарит купон наминалом 500 рублей на эпиляцию воском, сахаром, лазером или биосмолой*.

Чтобы получить бесплатный купон нужно:

1) зайти на сайт

2) оставить свой телефон

3) забрать подарок – любой вид эпиляции по подарочному купону

Летом действуют специальные цены на виды эпиляций: воском – от 100 рублей, биосмолой – от 200 рублей, сахаром – от 250 рублей, лазером — от 700 рублей.

Салон «Сахар»

95% девушек становятся постоянными клиентами салона «Сахар» уже после первой процедуры:

• эпиляция аккуратно и без боли

• удаление волосков с корнем и надолго

• работают только опытные мастера, успешно сдавшие экзамены

Только сегодня и завтра до 24:00 раздадим 100 купонов тем, кто первым пришлет заявку. Преобразитесь этим летом вместе с салоном «Сахар»!

* Купоном можно оплатить не более 20% от выбранной услуги салона.

Салон «Сахар», ул. Садовая, 38, оф. 310, Невский проспект, 110

Телефон +7 (812) 921-77-91