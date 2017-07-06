Жителям Санкт-Петербурга бесплатно раздают сертификаты на эпиляцию
Летом, в пору преображения и пляжного сезона, хотите выглядеть сногсшибательно? Уже действуете или все еще откладываете? Нет времени, работа, другие дела, планы. Бесплатный купон на эпиляцию – ваш стимул к действию.
Салон «Сахар» дарит купон наминалом 500 рублей на эпиляцию воском, сахаром, лазером или биосмолой*.
Чтобы получить бесплатный купон нужно:
1) зайти на сайт
2) оставить свой телефон
3) забрать подарок – любой вид эпиляции по подарочному купону
Летом действуют специальные цены на виды эпиляций: воском – от 100 рублей, биосмолой – от 200 рублей, сахаром – от 250 рублей, лазером — от 700 рублей.
95% девушек становятся постоянными клиентами салона «Сахар» уже после первой процедуры:
• эпиляция аккуратно и без боли
• удаление волосков с корнем и надолго
• работают только опытные мастера, успешно сдавшие экзамены
Только сегодня и завтра до 24:00 раздадим 100 купонов тем, кто первым пришлет заявку. Преобразитесь этим летом вместе с салоном «Сахар»!
* Купоном можно оплатить не более 20% от выбранной услуги салона.
Салон «Сахар», ул. Садовая, 38, оф. 310, Невский проспект, 110
Телефон +7 (812) 921-77-91