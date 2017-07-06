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07.07.2017 10:00

Жителям Санкт-Петербурга бесплатно раздают сертификаты на эпиляцию

Жителям Санкт-Петербурга бесплатно раздают сертификаты на эпиляцию
Салон «Сахар»

Летом, в пору преображения и пляжного сезона, хотите выглядеть сногсшибательно? Уже действуете или все еще откладываете? Нет времени, работа, другие дела, планы. Бесплатный купон на эпиляцию – ваш стимул к действию. 

Салон «Сахар» дарит купон наминалом 500 рублей на эпиляцию воском, сахаром, лазером или биосмолой*.  

Чтобы получить бесплатный купон нужно: 

1) зайти на сайт

2) оставить свой телефон

3) забрать подарок – любой вид эпиляции по подарочному купону

Летом действуют специальные цены на виды эпиляций: воском – от 100 рублей, биосмолой – от 200 рублей, сахаром – от 250 рублей, лазером — от 700 рублей.  

Салон «Сахар»
Салон «Сахар»

95% девушек становятся постоянными клиентами салона «Сахар» уже после первой процедуры: 

эпиляция аккуратно и без боли 

удаление волосков  с корнем и надолго 

работают только опытные мастера, успешно сдавшие экзамены  

Только сегодня и завтра до 24:00 раздадим 100 купонов тем, кто первым пришлет заявку. Преобразитесь этим летом вместе с салоном «Сахар»! 

* Купоном можно оплатить не более 20% от выбранной услуги салона. 

Салон «Сахар», ул. Садовая, 38, оф. 310, Невский проспект, 110

Телефон +7 (812) 921-77-91

 

 


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07.07.2017 10:00

Жителям Санкт-Петербурга бесплатно раздают сертификаты на эпиляцию

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04.07.2017 12:05
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