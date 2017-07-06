Новые дома Ленстройтреста аккредитованы по программе военной ипотеки

С июля 2017 года ПАО «Сбербанк» аккредитовал новые объекты группы компаний «Ленстройтрест» по программе военной ипотеки.

Как сообщил руководитель группы ипотечных и жилищных программ ГК «Ленстройтрест» Владимир Трусов, аккредитацию получили дом №10 в третьей очереди малоэтажного финского городка Юттери и корпус №4 во второй очереди голландского квартала Янила Кантри.

Программа военной ипотеки Сбербанка предполагает максимальную сумму кредита 2,22 млн рублей со ставкой 10,9% годовых.

Ленстройтрест работает на рынке жилищного строительства уже более 20 лет. Компания основана в 1996 году в составе ПО «Ленстройматериалы» и опирается на мощную производственную базу холдинга – в том числе, комбинат по выпуску ЖБИ «Гатчинский ССК». За годы работы в Петербурге и ближайших пригородах Северной столицы компанией построено около 70 объектов общей площадью около 800 тыс. кв. м. – многоквартирные дома, а также детские сады, школы, административные здания и торговые центры. Этот немалый опыт лег в основу корпоративной философии градостроения ЖИВИ, суть которой – уважение к потребностям людей.

В настоящее время группа компаний «Ленстройтрест» строит три крупных объекта – жилые кварталы Юттери, IQ Гатчина и Янила Кантри (пос. Янино). Жилой ансамбль Нью-Тон в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, а также первые очереди всех трех кварталов уже введены в эксплуатацию.

Свои проекты Ленстройтрест возводит в сотрудничестве с ведущими европейскими архитектурными бюро: голландской проектной компанией KCAP Architects&Planners, финской архитектурной мастерской Юкки Тикканена и шведской архитектурной мастерской TovattArchitects&Planners.

Справка о компании ЗАО «Ленстройтрест»