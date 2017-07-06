Еще
14:09 06.07.2017
Пришлите свою новость!
13:58
"Дочка" АФК "Система" просит арестовать активы "Роснефти"
13:56
Минобрнауки создаст единый портал онлайн-образования
13:46
Трамп заявил, что верит в возможность атаки России на систему выборов в США
13:29
Ватиканского секретаря кардинала застукали на гей-оргии с наркотиками
13:27
КС объяснил, кто заплатит за школьные автобусы
13:20
На Воскресенской набережной «Вольво» улетела в дом
13:15
Нобель Арустамян: «Зенит» предлагает «Краснодару» за Смолова Кокорина и Молло
13:09
Петербуржец получил три пули за ночной визит в чужую квартиру
13:00
Законопроект о запрете суррогатного материнства отклонен комитетом Госдумы
12:52
Путин прокатился на лимузине «Кортежа»
12:43
Из-за разлива горячей воды на Кондратьевском ограничили движение
12:42
Роскомнадзор заявил, что оперативно заблокировал «Спутник и Погром»
12:35
Капитан Балтфлота осужден за наем экипажа-призрака
12:29
Россиян предупреждают о небезопасной молочной продукции от компаний-фантомов
12:22
Лидер хакеров из "Шалтая-Болтая" Аникеев приговорен к двум годам колонии
12:17
В центральном аппарате СКР изучат дело экс-директора «Гоголь-центра»
12:02
Uber уходит из Финляндии
11:55
МИД отверг наличие в России трудовых лагерей северокорейцев
11:51
Штаб Навального в Москве блокирован силовиками
11:35
Порошенко подписал закон о стремлении Украины стать членом НАТО
11:29
Главу фонда поддержки малого бизнеса в Петербурге заподозрили в утрате 200 млн
11:21
Про Ждуна снимут российский мультфильм
11:20
ФСБ пилит сейфы и ищет наркотики в тайниках тосненской полиции
11:09
Комитет Госдумы решил отклонить законопроект Мизулиной о запрете беби-боксов
11:03
МВД предложило лишать родительских прав людей с психическими заболеваниями
11:00
СК объявил об аресте подозреваемых в 18 убийствах в Москве и Подмосковье
10:25
Сибирский «Прадо» в Петербурге угнали за две минуты: хозяин ушел за хлебом
10:18
Школьники нашли на военной базе мертвого ребенка
10:15
Упсала-Цирк собирает средства на поездку юных артистов на фестиваль в Эдинбург
10:13
Утонувшего купальщика нашли на берегу Финского залива
10:12
В Петербурге китаец потерял валюту и больше 100 тысяч рублей
10:07
Иматру перекроют из-за гонок
10:01
Обвиняемый в получении взятки офицер УСБ СКР написал письмо президенту
09:53
Генпрокуратура хочет закрыть портал «Спутник и Погром»
09:51
Заблокирована половина дорожных контрактов Ленобласти
09:45
Московского бездомного заставляли попрошайничать на рынках Петербурга
09:40
У петербуржца забрали стеклянные банки, забитые психотропом
09:30
В США допросили снявшуюся с «отрубленной головой» Трампа актрису
09:24
Почти 80 человек погибли в ДТП в Центральной Африке
09:17
Мужчина с гражданской женой выпал с чердака дома в Кировском районе Петербурга
09:13
В Петербурге тёща обвинила зятя в педофилии
09:09
Человек лишился зубов в ДТП с «Ладами» на Есенина
09:01
Мутко: Российские футболисты не получат премиальных за участие в Кубке конфедераций
08:53
СМИ: Минфин отменит ряд налоговых льгот
08:45
Неубедительный грабитель с чулком на голове не смог взять кассу «Росгосстраха» в Купчино
08:37
Гарри Каспаров возвращается в большой спорт
08:29
Улицу Бабушкина частично закроют
08:21
«Левада-центр»: Рейтинг ЕР растет, популярность парламентской оппозиции - падает
08:13
Путин и Трамп во время первой встречи обсудят Сирию
08:05
На Петроградской стороне тушили горящий дом
02:48
Сценарист "Стражей галактики" расскажет об ужасах офисной работы
02:30
В кино - “Во всем виноват енот”, в главной роли звезда сериала “Во все тяжкие”
02:13
Европейские хоры встретятся на фестивале еврейской музыки в Петербурге
01:58
В “Новой Голландии” покажут фильмы о музыкантах
01:46
Актер Максим Аверин поговорит с петербуржцами о жизни
01:27
Джеймс Франко расскажет страшилку про больницу
01:17
Человек-паук вернется домой
00:52
Янукович хотел бы видеть Крым в составе Украины
00:44
«Зенит» может отдать в аренду «Бордо» Хави Гарсию
00:36
Путин заявил, что Россия выступает за свободный доступ к Интернету
00:27
«Галатасарай» интересуется защитником «Зенита» Нету
05/07
Минфин в июле в 685 раз сократил конвертацию в валюту
05/07
Сошедший с рельсов в Ленобласти поезд из Воркуты доехал до Петербурга
05/07
На Парашютной «Смарт» перевернул «Шкоду», есть пострадавший
05/07
Мировые цены на нефть снижаются
05/07
Скончался автор текстов песен «Алиса» и «Именины у Кристины»
05/07
Посольство России расценило экстрадицию россиянина из Латвии в США как похищение
05/07
Янукович отказался участвовать в суде по делу о госизмене
05/07
Ремонт ограничит движение на Приморском шоссе
05/07
После слов польского министра о Бандере посла Польши вызвали в МИД Украины
Предыдущие новости
Архив материалов
Бизнес
Версия для печати
06.07.2017 11:29
0 Комментариев

Главу фонда поддержки малого бизнеса в Петербурге заподозрили в утрате 200 млн

Зависнувшие в обанкротившемся банке миллионы фонда поддержки малого бизнеса в Петербурге парализовали работу некоммерческой организации. По делу о крупномасштабном злоупотреблении под следствием оказались трое, в том числе  – глава фонда.

Как стало известно «Фонтанке» 6 июля, уголовное дело о злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия, было возбуждено ровно месяц назад. Виновным значилось неустановленное лицо, а потерпевшим – учрежденное Смольным НКО «Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере». Организация оказалась не в состоянии продолжать работу, потому что практически все её временно свободные деньги застряли на счетах Татфондбанка, лишенного лицензии в марте этого года.

Подозрения пали на исполнительного директора фонда – накануне в восемь утра за ним пришли сотрудники службы экономической безопасности УФСБ (СЭБ УФСБ) по Петербургу и области и управления экономической безопасности и противодействия коррупции полицейского главка.

По версии следствия, именно на руководителе лежит ответственность за плачевное состояние дел в фонде и перевод 200 миллионов в Татфондбанк. В начале декабря прошлого года он заключил в филиале кредитного учреждения  договор о депозите средств сроком на 93 дня. Следователи полагают, что к тому моменту директор был осведомлён о проблемах банка. Предполагается, что, действуя против фонда, он сознательно поддержал чужие интересы.

Деньги после отзыва лицензии НКО вернуть не смогла. Директор организации задержан на двое суток. Двух руководителей партнёрских компаний фонда, которых также доставили к следователю, после беседы отпустили.

Справка:

НКО «Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Санкт-Петербурга» зарегистрирована в декабре 2006 года.

Фонд создан правительством города при участии комитета экономического развития, промышленной политики и торговли для перечисления бюджетных денег коммерсантам.

Организация отбирает инновационные проекты для инвестирования среди представителей малого бизнеса. Деятельность компаний при этом должна быть направлена на развитие науки, технологий и техники в России. В новые виды продукции и на усовершенствование имеющихся фонд готов инвестировать от 10 до 90 миллионов рублей. В 2013 году НКО перестала по решению правительства распределять субсидии, но основную деятельность продолжила.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
комментарии пользователей (0)
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Tele2
06.07.2017 09:00

Tele2 первой перенесет остатки неиспользованных услуг на В2В-тарифах

Tele2 первой на телеком-рынке России предложила услугу переноса остатков корпоративным клиентам, теперь они смогут использовать не израсходованные в текущем месяце минуты, SMS и мегабайты в следующем периоде.
КЕЙ
05.07.2017 08:00

Эксперты КЕЙ объяснили, как создать ферму для майнинга криптовалют

Рост курса биткоина и эфира в начале 2017 года вызвал настоящий бум на криптовалютном рынке. И, несмотря на незначительные ценовые колебания криптовалют, тема майнинга – бесплатного способа добычи криптовалюты – продолжает оставаться одной из самых обсуждаемых в интернете.
КЕЙ
30.06.2017 10:30

КЕЙ рассказал, какой компьютер нужен для майнинга биткоинов

Рост курса цифровой валюты биткоин на прошедшей неделе вызвал и существенный рост спроса на майнинг – единственный способ получить биткоины бесплатно. Специалисты КЕЙ рассказали, как правильно выбрать компьютер для майнинга.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
"Дочка" АФК "Система" просит арестовать активы "Роснефти"
Россиян предупреждают о небезопасной молочной продукции от компаний-фантомов
Главу фонда поддержки малого бизнеса в Петербурге заподозрили в утрате 200 млн
Заблокирована половина дорожных контрактов Ленобласти
СМИ: Минфин отменит ряд налоговых льгот
Следствие наложило на дело резиденции Путина гриф секретности
На пути из Латвии в Россию «испарились» 3240 бутылок рома
СМИ: «Бенефициар» российской кассовой реформы Щербаков умер в Лондоне
СМИ: Аудитора заподозрили в небрежности при проверке рухнувшего Татфондбанка
Сердюков возглавил совет директоров Роствертола
Топ-менеджеры «Хохтиф Девелопмент Руссланд» получили сроки «от Войтенкова»
Ресторанный бизнес Петербурга закоротило в Крыму
Не хочешь грести – вставай на учет
Кто и сколько зарабатывает на Telegram
Плюшевая оттепель Военно-морского салона
Как управлять недвижимостью
Реклама заблудилась в координатах
Хеппи-энд для «мусорного дела»
«Перелетным» пилотам поставили барьер
Кто заплатит за дорогу в гипермаркет
Говорим и показываем
Главное
Последнее

На Воскресенской набережной «Вольво» улетела в дом

Что было раньше, «курица или яйцо»: конкурс "Фонтанки"

пресс-служба ГУ МЧС Ленобласти

Локомотив поезда Воркута — Петербург сошел с рельсов под Бокситогорском

Новости компаний
Tele2
06.07.2017 09:00
Tele2 первой перенесет остатки неиспользованных услуг на В2В-тарифах
Tele2 первой на телеком-рынке России предложила услугу переноса остатков корпоративным клиентам, теперь они смогут использовать не израсходованные в текущем месяце минуты, SMS и мегабайты в следующем периоде.
КЕЙ
05.07.2017 08:00
Эксперты КЕЙ объяснили, как создать ферму для майнинга криптовалют
Рост курса биткоина и эфира в начале 2017 года вызвал настоящий бум на криптовалютном рынке. И, несмотря на незначительные ценовые колебания криптовалют, тема майнинга – бесплатного способа добычи криптовалюты – продолжает оставаться одной из самых обсуждаемых в интернете.
КЕЙ
30.06.2017 10:30
КЕЙ рассказал, какой компьютер нужен для майнинга биткоинов
Рост курса цифровой валюты биткоин на прошедшей неделе вызвал и существенный рост спроса на майнинг – единственный способ получить биткоины бесплатно. Специалисты КЕЙ рассказали, как правильно выбрать компьютер для майнинга.
УБРиР
29.06.2017 12:43
УБРиР включил лизинг в программу кредитования МСБ
Российский лизинговый рынок на фоне общего оживления экономики демонстрирует устойчивый рост: за 2016 год его объем, по оценкам аналитиков RAEX, увеличился на 36% и достиг 742 млрд рублей, при этом лизинговый портфель составил 3,2 трлн рублей.
КЕЙ
28.06.2017 08:00
Эксперты КЕЙ пояснили, что такое биткоин и майнинг
В июне 2017 года цифровая валюта – биткоин выросла в цене на 10% и достигла максимальной отметки 2713.00 долларов, что спровоцировало небывалый рост внимания к новому виду денежных средств и инновационной системе платежей.
УБРиР
26.06.2017 15:45
УБРиР запустил универсальную карту для бизнеса
Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) запустил для предпринимателей компактный инструмент для работы с наличными деньгами предприятий — универсальную карту для бизнеса.
center.retailer.ru
26.06.2017 10:30
В ИД RETAILER посчитали актуальный спрос на торговую недвижимость в СЗФО
Розничные и ресторанные сети готовы заключить договора на более чем 600 000 кв.м. в рамках первого петербургского Центра переговоров по торговой недвижимости
Ваганов Антон
23.06.2017 15:16
В ЛО появилась первая СРО с полностью сформированным компенсационным фондом
Единственная в Ленинградской области саморегулируемая организация с компенсационным фондом, сформированным в полном объеме - Ассоциация «Строительный комплекс Ленинградской области» 20 июня 2017 года включена в государственный реестр СРО под номером СРО-С-280-20062017.
Tele2
22.06.2017 19:00
Tele2 договорилась с Apple
Tele2 и Apple заключили соглашение о сотрудничестве в сфере развития услуг связи. Партнерство позволит усовершенствовать качество работы устройств iPhone в сети оператора, а также обеспечит возможности проведения совместных маркетинговых акций.
22.06.2017 11:49
Российско-Германская Внешнеторговая палата арендовала офис у «Группы ЛСР»
Российско-Германская Внешнеторговая палата и Представительство немецкой экономики на Северо-Западе РФ арендовали офис в особняке на Невском, 68, принадлежащем «Группе ЛСР».
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.