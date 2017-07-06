Главу фонда поддержки малого бизнеса в Петербурге заподозрили в утрате 200 млн

Зависнувшие в обанкротившемся банке миллионы фонда поддержки малого бизнеса в Петербурге парализовали работу некоммерческой организации. По делу о крупномасштабном злоупотреблении под следствием оказались трое, в том числе – глава фонда.

Как стало известно «Фонтанке» 6 июля, уголовное дело о злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия, было возбуждено ровно месяц назад. Виновным значилось неустановленное лицо, а потерпевшим – учрежденное Смольным НКО «Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере». Организация оказалась не в состоянии продолжать работу, потому что практически все её временно свободные деньги застряли на счетах Татфондбанка, лишенного лицензии в марте этого года.

Подозрения пали на исполнительного директора фонда – накануне в восемь утра за ним пришли сотрудники службы экономической безопасности УФСБ (СЭБ УФСБ) по Петербургу и области и управления экономической безопасности и противодействия коррупции полицейского главка.

По версии следствия, именно на руководителе лежит ответственность за плачевное состояние дел в фонде и перевод 200 миллионов в Татфондбанк. В начале декабря прошлого года он заключил в филиале кредитного учреждения договор о депозите средств сроком на 93 дня. Следователи полагают, что к тому моменту директор был осведомлён о проблемах банка. Предполагается, что, действуя против фонда, он сознательно поддержал чужие интересы.

Деньги после отзыва лицензии НКО вернуть не смогла. Директор организации задержан на двое суток. Двух руководителей партнёрских компаний фонда, которых также доставили к следователю, после беседы отпустили.