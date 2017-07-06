Комитет Госдумы решил отклонить законопроект Мизулиной о запрете беби-боксов

Комитет Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей рекомендовал отклонить законопроект сенатора Елены Мизулиной о запрете беби-боксов, сообщает "Интерфакс" 6 июня. Это означает, что большинство депутатов, скорее всего, проголосуют против него в первом чтении.

Еще один законопроект, который позволил бы регионам самостоятельно решать, устанавливать или нет беби-боксы, вернули на доработку его авторам из Госдумы и Совета Федерации.

Как отмечает "Интерфакс", запрет беби-боксов ранее поддержала министр здравоохранения Вероника Скворцова, поскольку «негативы и риски перевешивают позитив». Против законопроекта выступала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Законопроект о запрете беби-боксов был внесен в Госдуму летом 2016 года, хотя сами такие устройства существуют в России с 2012 года. Мизулина предлагала наказывать медучреждения за организацию беби-боксов.