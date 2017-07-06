МВД предложило лишать родительских прав людей с психическими заболеваниями

Министерство внутренних дел России предлагает лишать родительских прав людей с психическими заболеваниями, представляющими потенциальную угрозу для их детей.

Письмо с таким предложением, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник, МВД направило вице-премьеру Ольге Голодец, курирующей социальную сферу в правительстве.

Ведомство, в частности, считает, что существующая система работы с людьми, у которых имеются психические заболевания, «не срабатывает на упреждение» и не может обеспечить безопасность жизни и здоровья детей, которые с ними живут.

Врачи, указало МВД, не сообщают органам опеки и попечительства о психических заболеваниях родителей, ссылаясь на врачебную тайну. В связи с этим органы опеки не могут принять превентивные меры и защитить детей.

МВД предлагает обязать врачей информировать органы опеки о том, что несовершеннолетние живут вместе с родителями, которые представляют для окружающих опасность, а также включить в перечень оснований для лишения родительских прав «социальную опасность лица вследствие его психического заболевания».

В пресс-службе Голодец существование соответствующего письма от МВД не подтвердили, но и не опровергли.

В действующей редакции Семейного кодекса предусмотрены следующие основания для лишения родительских прав: уклонение от выполнения родительских обязанностей, включая злостную неуплату алиментов; отказ без уважительных причин забрать ребенка из роддома, либо из иной медицинской, образовательной или социальной организации; злоупотребление родительскими правами; жестокое обращение с детьми; совершение умышленного преступления против жизни или здоровья детей или любого другого члена семьи, а также хронический алкоголизм и наркомания.