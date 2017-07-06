СК объявил об аресте подозреваемых в 18 убийствах в Москве и Подмосковье

Правоохранительные органы задержали 10 членов банды, подозреваемых в причастности к 18 убийствам в Москве и Подмосковье, в том числе — главы Сергиева Посада Евгения Душко.

Банду, говорится в сообщении СК, в 1999 году создал Константин Пискарев, известный под прозвищем Костя Большой.

«Жертвами участников банды становились люди, которые по тем или иным причинам вступали в конфликт с ее лидером, не соглашались с его требованиями в части предпринимательской деятельности», — сообщил Следственный комитет.

Такой конфликт, в частности, произошел в 2011 году между Пискаревым и главой Сергиева Посада Евгением Душко. Конфликт, по данным СК, ставил под угрозу коммерческие интересы Пискарева. 22 июня 2011 года Душко был застрелен в автомобиле около своего дома.

Убийство главы Сергиева Посада, по данным следствия, совершил лично Пискарев, который не менее семи раз выстрелил в Душко из пистолета.

Десять участников банды, включая ее лидера, были задержаны в 2016 году, сообщил СК, в настоящий момент они находятся под стражей. Расследование дела продолжается.

Деятельность банды характеризовалась устойчивостью, строгой дисциплиной, поддерживаемой ее лидером, тщательной подготовкой, планированием преступлений и конспирацией. Именно это помогало им столь длительный период избегать уголовной ответственности. Однако благодаря тому, что расследование поручили одному из лучших следователей СК России, члены банды были задержаны, а ее деятельность прекращена.

Евгений Душко был убит через четыре месяца после того, как занял пост главы городской администрации Сергиева Посада. СК тогда объявил, что убийство носило заказной характер.