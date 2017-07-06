Утонувшего купальщика нашли на берегу Финского залива

Прогулка по берегу залива в Лахте закончилась для уникального специалиста встречей с полицией. Но сначала он нашел утопленника.

Как стало известно «Фонтанке», тело мужчины на вид лет 55-60 нашли в заводи у берега Финского залива в районе Береговой улицы в Лахте в районе 16 дня 5 июля. В полицию позвонил 27-летний сборщик деревянных судов, работающий в фонде, который занимается как раз реконструкцией таких судов.

По словам заявителя, мужчина был в белой футболке и трусах, а обувь, джинсы и ветровка остались на берегу.

Следов насильственной смерти на теле прибывшие на место сотрудники полиции и эксперты не нашли. Его направили в морг для установления причины смерти.