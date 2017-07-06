В Петербурге китаец потерял валюту и больше 100 тысяч рублей

После поездки на такси во Фрунзенском районе Петербурга гражданин Китая остался без кошелька с деньгами и документами. Отыскать пропажу интурист попросил полицию.

Как стало известно «Фонтанке», кошелёк исчез днём 5 июля уже после того, как 31-летний гость Северной столицы приехал на такси к своей гостинице Happy Inn на Воронежской улице. Вместе с портмоне пропали две банковские карты, паспорт и вся наличность – 130 тысяч рублей и 300 долларов США.

Так и не определившись, где и когда его лишили собственности, иностранец привлёк к поискам сотрудников Фрунзенского отдела полиции.