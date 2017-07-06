Обвиняемый в получении взятки офицер УСБ СКР написал письмо президенту

Заместитель главы управления собственной безопасности Следственного комитета Александр Ламонов, арестованный по делу о получении взятки от вора в законе Захария Калашова, направил открытое письмо президенту России Владимиру Путину. Об этом в четверг, 6 июля, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на адвоката Ольгу Лукманову.

По ее словам, обращение ее подзащитного уже отправлено в администрацию главы государства.

Газета отмечает, что офицер по-прежнему числится в штате СК и получает зарплату, несмотря на годовое пребывание в СИЗО.

В своем письме Ламонов не просит о каком-либо снисхождении, а надеется лишь на «объективность и справедливость». Он пишет, что оперативники ФСБ предлагали ему неоднократно признаться в преступлении и пойти на сделку со следствием, но он отказывается от этого, хотя ему угрожают возбуждением новых уголовных дел.

«Я являюсь честным офицером и не совершал преступления, в котором меня пытаются обвинить»,— заявляет Ламонов. По его словам, он подозревал в получении денег от криминалитета своего непосредственного начальника Михаила Максименко, который тоже фигурирует в деле о взятке. «Чтобы получить информацию по данной ситуации, я решил спровоцировать Максименко на разговор путем введения его в заблуждение, что якобы мне дали денег»,— пояснил господин Ламонов. Разговор состоялся и даже был записан. Возможно, эта запись и используется сейчас участниками расследования в отношении офицеров СКР, отмечается в публикации.

Максименко, Ламонов и замглавы столичного следственного управления Денис Никандров были арестованы в июле 2016 года по обвинению в получении взятки в 500 тысяч евро от Захария Калашова, известного как Шакро Молодой, за освобождение из СИЗО его подручного Андрея Кочуйкова по прозвищу Итальянец. Никто из офицеров СК своей вины не признает.