Генпрокуратура хочет закрыть портал «Спутник и Погром»

Надзорное ведомство утром 6 июля заявило об обращении в Роскомнадзор с требованием об ограничении доступа к шести интернет-ресурсам. Они, по мнению прокуроров, распространяют материалы экстремистского и террористического характера.

Как сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ, в список запрещенных они хотят внести информационные ресурсы националистического толка, среди которых «Спутник и Погром», «Русский Сектор», «Правый взгляд» и другие. Они, по мнению прокуроров, пропагандируют идеи национальной и религиозной розни, а также побуждают к экстремизму.

Ведомство также указывает, что на некоторых ресурсах распространяются статьи, восхваляющие запрещенные на территории РФ организации «Правый сектор», «Исламское государство Ирака и Леванта», «Джебхат ан-Нусра».

От Роскомнадзора прокуроры хотят оперативной блокировки указанного контента.

«Спутник и Погром» — интернет-сайт, появившийся в 2012 году. Его главред Егор Просвирнин позиционирует ресурс как информационный для русских националистов. Физически, как писали СМИ, сервера сайта находятся за границей. На сайте регулярно размещаются призывы к свержению власти, к революции, созданию на территории России демократического Европейского государства.