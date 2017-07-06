Еще
10:54 06.07.2017
Пришлите свою новость!
10:25
Сибирский «Прадо» в Петербурге угнали за две минуты: хозяин ушел за хлебом
10:18
Школьники нашли на военной базе мертвого ребенка
10:15
Упсала-Цирк собирает средства на поездку юных артистов на фестиваль в Эдинбург
10:13
Утонувшего купальщика нашли на берегу Финского залива
10:12
В Петербурге китаец потерял валюту и больше 100 тысяч рублей
10:07
Иматру перекроют из-за гонок
10:01
Обвиняемый в получении взятки офицер УСБ СКР написал письмо президенту
09:53
Генпрокуратура хочет закрыть портал «Спутник и Погром»
09:51
Заблокирована половина дорожных контрактов Ленобласти
09:45
Московского бездомного заставляли попрошайничать на Софийской овощебазе
09:40
У петербуржца забрали стеклянные банки, забитые психотропом
09:30
В США допросили снявшуюся с «отрубленной головой» Трампа актрису
09:24
Почти 80 человек погибли в ДТП в Центральной Африке
09:17
Мужчина с гражданской женой выпал с чердака дома в Кировском районе Петербурга
09:13
В Петербурге тёща обвинила зятя в педофилии
09:09
Человек лишился зубов в ДТП с «Ладами» на Есенина
09:01
Мутко: Российские футболисты не получат премиальных за участие в Кубке конфедераций
08:53
СМИ: Минфин отменит ряд налоговых льгот
08:45
Неубедительный грабитель с чулком на голове не смог взять кассу «Росгосстраха» в Купчино
08:37
Гарри Каспаров возвращается в большой спорт
08:29
Улицу Бабушкина частично закроют
08:21
«Левада-центр»: Рейтинг ЕР растет, популярность парламентской оппозиции - падает
08:13
Путин и Трамп во время первой встречи обсудят Сирию
08:05
На Петроградской стороне тушили горящий дом
02:48
Сценарист "Стражей галактики" расскажет об ужасах офисной работы
02:30
В кино - “Во всем виноват енот”, в главной роли звезда сериала “Во все тяжкие”
02:13
Европейские хоры встретятся на фестивале еврейской музыки в Петербурге
01:58
В “Новой Голландии” покажут фильмы о музыкантах
01:46
Актер Максим Аверин поговорит с петербуржцами о жизни
01:27
Джеймс Франко расскажет страшилку про больницу
01:17
Человек-паук вернется домой
00:52
Янукович хотел бы видеть Крым в составе Украины
00:44
«Зенит» может отдать в аренду «Бордо» Хави Гарсию
00:36
Путин заявил, что Россия выступает за свободный доступ к Интернету
00:27
«Галатасарай» интересуется защитником «Зенита» Нету
05/07
Минфин в июле в 685 раз сократил конвертацию в валюту
05/07
Сошедший с рельсов в Ленобласти поезд из Воркуты доехал до Петербурга
05/07
На Парашютной «Смарт» перевернул «Шкоду», есть пострадавший
05/07
Мировые цены на нефть снижаются
05/07
Скончался автор текстов песен «Алиса» и «Именины у Кристины»
05/07
Посольство России расценило экстрадицию россиянина из Латвии в США как похищение
05/07
Янукович отказался участвовать в суде по делу о госизмене
05/07
Ремонт ограничит движение на Приморском шоссе
05/07
После слов польского министра о Бандере посла Польши вызвали в МИД Украины
05/07
Гидрометцентр ответил вымокшему под дождём Жириновскому
05/07
Под Псковом опрокинулся автобус, перевозивший паломников
05/07
«Главстрой-СПб» возглавил рейтинг по вводу жилья за первые полгода 2017
05/07
«Фонтанка-SUP-2017»: заплатим за идею!
05/07
Лесной проспект будут закрывать из-за ремонта
05/07
Над станцией Горьковское разрушается виадук, открытый министром транспорта
05/07
Дело о квартирном гешефте депутата МЧС в Петербурге дошло до суда
05/07
Организаторы «Игр монстров» обещают вернуть деньги зрителям до конца лета
05/07
Граната в кустах на Стародеревенской оказалась не опасной
05/07
Бронированный лимузин Ельцина выставлен на продажу
05/07
Организатора свалки размером с 12 футбольных полей оштрафовали на миллион
05/07
На Стародеревенской нашли гранату в кустах
05/07
Россияне стали есть сладкое в тех же объемах, что до кризиса
05/07
Экстренная служба организации похорон может заработать в России по номеру «105»
05/07
«Фонтанка» за 60 секунд – 5 июля
05/07
Мытнинскую набережную будут закрывать
05/07
С Даниилом Граниным простятся 8 июля в Таврическом дворце
05/07
Следствие наложило на дело резиденции Путина гриф секретности
05/07
Суд отпустил финского капитана, который провез в РФ спящего "нелегала"
05/07
Регистрация беспилотников в России откладывается
05/07
Из-за сошедшего с рельсов локомотива в Петербург опаздывают поезд и электричка
05/07
Российские бомбардировщики ударили ракетами по складам ИГИЛ в Сирии
05/07
«Калашников» разработал боевой модуль на базе нейросетей
05/07
Обманутые дольщики Ленобласти: непопулярное решение больного вопроса
05/07
На развязке КАД с Шафировским закрывается съезд
05/07
Выпускники СПбГУ уступили в зарплатах москвичам
Предыдущие новости
Архив материалов
Власть
Версия для печати
06.07.2017 09:53
1 Комментариев

Генпрокуратура хочет закрыть портал «Спутник и Погром»

Надзорное ведомство утром 6 июля заявило об обращении в Роскомнадзор с требованием об ограничении доступа к шести интернет-ресурсам. Они, по мнению прокуроров, распространяют материалы экстремистского и террористического характера.

Как сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ, в список запрещенных они хотят внести информационные ресурсы националистического толка, среди которых «Спутник и Погром», «Русский Сектор», «Правый взгляд» и другие. Они, по мнению прокуроров, пропагандируют идеи национальной и религиозной розни, а также побуждают к экстремизму.

Ведомство также указывает, что на некоторых ресурсах распространяются статьи, восхваляющие запрещенные на территории РФ организации «Правый сектор», «Исламское государство Ирака и Леванта», «Джебхат ан-Нусра».

От Роскомнадзора прокуроры хотят оперативной блокировки указанного контента.

«Спутник и Погром» — интернет-сайт, появившийся в 2012 году. Его главред Егор Просвирнин позиционирует ресурс как информационный для русских националистов. Физически, как писали СМИ, сервера сайта находятся за границей. На сайте регулярно размещаются призывы к свержению власти, к революции, созданию на территории России демократического Европейского государства.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
комментарии пользователей (1)
pavas
6 июля 2017 г. 10:22
"На сайте регулярно размещаются призывы к свержению власти, к революции, ..." "Фонтанка", видимо, считает участь СиПа решенной, оттого не боится возможного иска. Забавно и то, что через запятую со свержением власти следуют призывы к "созданию на территории России демократического Европейского государства". Видимо, это тоже дело скверное и подсудное, так как противоречит установке на строительство на территории России евразийского кишлака.
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
ФОРА-БАНК
03.07.2017 12:43

ФОРА-БАНК к своему 25-летнему юбилею подарил Петербургу парусный праздник

В год своего 25-летия АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) стал Генеральным спонсором серии международных парусных регат «Who is who»
УБРиР
29.06.2017 12:43

УБРиР включил лизинг в программу кредитования МСБ

Российский лизинговый рынок на фоне общего оживления экономики демонстрирует устойчивый рост: за 2016 год его объем, по оценкам аналитиков RAEX, увеличился на 36% и достиг 742 млрд рублей, при этом лизинговый портфель составил 3,2 трлн рублей.
УБРиР
26.06.2017 15:45

УБРиР запустил универсальную карту для бизнеса

Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) запустил для предпринимателей компактный инструмент для работы с наличными деньгами предприятий — универсальную карту для бизнеса.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Генпрокуратура хочет закрыть портал «Спутник и Погром»
«Левада-центр»: Рейтинг ЕР растет, популярность парламентской оппозиции - падает
Путин и Трамп во время первой встречи обсудят Сирию
Путин заявил, что Россия выступает за свободный доступ к Интернету
Петербург усиливают к выборам новым комитетом
Муниципалов Центрального района уличили в сокрытии доходов в декларациях
Сердюков возглавил совет директоров Роствертола
«Левада»: Две трети россиян высказались за новый президентский срок Путина
Парламент Франции выразил доверие новому правительству
Военную полицию России предложили разместить в буферных зонах в Сирии
Петербург усиливают к выборам новым комитетом
Игорь Албин: Роналду не хотел играть на нашем газоне - и не попал в финал
Кто обитает в Мариинском дворце
Они сразятся за Родину
«У России в Сирии коготок увяз»
Власти ищут, куда послать оппозиционеров
Деньги на партию взяткой не считаются
Тюрьма для Кунгурова - выборы для «Гавани»
Итог «Интервью с Путиным»: Там не было кур
Главное о «прямой линии» с Владимиром Путиным
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Что было раньше, «курица или яйцо»: конкурс "Фонтанки"

пресс-служба ГУ МЧС Ленобласти

Локомотив поезда Воркута — Петербург сошел с рельсов под Бокситогорском

Лига юных - в Мурино появился свой футбольный клуб

Новости компаний
ФОРА-БАНК
03.07.2017 12:43
ФОРА-БАНК к своему 25-летнему юбилею подарил Петербургу парусный праздник
В год своего 25-летия АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) стал Генеральным спонсором серии международных парусных регат «Who is who»
УБРиР
29.06.2017 12:43
УБРиР включил лизинг в программу кредитования МСБ
Российский лизинговый рынок на фоне общего оживления экономики демонстрирует устойчивый рост: за 2016 год его объем, по оценкам аналитиков RAEX, увеличился на 36% и достиг 742 млрд рублей, при этом лизинговый портфель составил 3,2 трлн рублей.
УБРиР
26.06.2017 15:45
УБРиР запустил универсальную карту для бизнеса
Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) запустил для предпринимателей компактный инструмент для работы с наличными деньгами предприятий — универсальную карту для бизнеса.
www.are.fi
19.06.2017 17:14
Аre Россия займется обслуживанием инженерных систем «Ленты»
После приобретения зданий гипермаркетов «К-Руока» у финской компании Kesko российский ритейлер «Лента» доверил техническое обслуживание инженерных систем своих новых объектов компании Are Россия, которая ранее выполняла эти же работы для предыдущего владельца.
maximumtest.ru
13.06.2017 10:00
Эксперты расскажут родителям старшеклассников как выбирать вуз и репетитора
18 июня родители старшеклассников встретятся на масштабном мероприятии “Всероссийское родительское собрание 2017”, где получат возможность задать все интересующие вопросы экспертам в области подготовки к ЕГЭ и поступления на бюджет в ведущие вузы РФ.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
09.06.2017 14:30
Банк «Санкт-Петербург» признан лучшим банком для корпоративных клиентов
В Москве состоялась церемония вручения международной премии «Банковское дело», которая ежегодно присуждается банкам за высокие достижения и вклад в развитие банковской системы России.
ГК «Эталон»
02.06.2017 17:00
Группа «Эталон» - активный участник ПМЭФ-2017
Группа «Эталон», одна из крупнейших и старейших корпораций в сфере девелопмента и строительства в России, представленная в Санкт-Петербурге брендом «Эталон ЛенСпецСМУ», в Московском регионе - брендом «Эталон-Инвест», является активным участником Петербургского Международного Экономического Форума.
Фото: Коньков Сергей
31.05.2017 16:14
Когда капиталисты идут к коммунисту ЗакСа Ивановой
Владельцы контрольного пакета акций 22 года не видят прибыли, сдавая в аренду тысячи метров на Апраксином Дворе. А миноритарии не видят защиты в судах. Тогда они идут к депутату-коммунисту. Тем более, что она - супруга их оппонента
ЖК «Образцовый квартал»
19.05.2017 17:10
«Образцовый квартал» предлагает весенние цены в готовых домах
В ЖК «Образцовый квартал» до конца мая на любую квартиру предоставляется скидка 200 000 рублей. Жилой комплекс был введён в эксплуатацию в октябре 2016 года.
Normann
18.05.2017 17:35
Город выполнил обещания, данные «Норманну»
Губернатор Петербурга Георгий Сергеевич Полтавченко подписал постановление Правительства Петербурга, регламентирующее последовательность действий по выкупу земельных участков по адресу Приморский район, 2я Семеновская улица, участок 1 в собственность
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.