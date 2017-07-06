Упсала-Цирк собирает средства на поездку юных артистов на фестиваль в Эдинбург

Десять старших артистов Упсала-Цирка и выпускников могут стать звёздами крупнейшего в мире фестиваля искусств – Fringe в Эдинбурге, который пройдёт в августе. Спектакль Упсала-Цирка «Эффект пинг-понгового шарика» получил специальное приглашение от площадки Pleasance.

Часть средств, в частности на проживание и размещение юных артистов, удалось найти. «Осталось только добраться до места назначения», – говорят в Упсала-Цирке. Необходимо собрать деньги на визы, билеты и транспортировку реквизита. На это по самым скромным подсчётам необходимо 310 тысяч рублей. Почти половина суммы уже собрана. Сбор средств идёт на платформе Планета.ру.

Кроме того, 7 июля 18.00 в Упсала-Цирке (Свердловская наб., 44, въезд с ул. Жукова) состоится показ спектакля «Эффект пинг-понгового шарика». Средства, вырученные от продажи билетов, также будут направлены на оплату поездки в Эдинбург.

«Мы будем много работать, покажем спектакль «Эффект пинг-понгового шарика» 27 раз за один месяц, познакомимся с продюсерами и организаторами фестивалей, получим огромный профессиональный опыт и откроем для себя новые перспективы роста. Это ещё раз подтверждает, что все эти годы Упсала-Цирк существует не напрасно – ребята из неблагополучных семей, коррекционных школ и интернатов вместе с нами проделали долгий путь к профессиональной сцене, социализации и успешному будущему. Теперь мы готовы двигаться дальше!» – говорят в Упсала-Цирке.

Упсала-Цирк, единственный в мире цирк для хулиганов, – социально-культурный проект, который существует в Санкт-Петербурге с 2000 года. Здесь занимаются дети и подростки от 7 до 18 лет из групп социального риска, а также дети с особыми потребностями. На протяжении всего времени обучения детям и подросткам предлагают альтернативу неблагополучной жизни и социальной исключенности, им помогают поверить в себя, реализовать свои таланты и изменить свой жизненный сценарий в лучшую сторону.