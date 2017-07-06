Московского бездомного заставляли попрошайничать на Софийской овощебазе

Двух мигрантов задержали во Фрунзенском районе Петербурга по подозрению в незаконном лишении свободы. С жалобой на похитителей обратился бездомный.

Как стало известно «Фонтанке», в двенадцатый отдел полиции 6 июля сразу после полуночи пришел 52-летний мужчина. Он, по предварительной информации, заявил, что в конце мая – начале июня, когда – точно не помнит, его против воли привезли из Москвы в Петербург. В Северной столице мужчину, который не имеет ни официальной регистрации, ни места работы, насильно удерживали для того, чтобы ежедневно заставлять попрошайничать на территории Софийской овощебазы на Софийской улице, 60. Деньги, полученные от милосердных горожан, отнимались, а в случае отказа работать его избивали.

Полицейские, проверяя историю заявителя, нашли и задержали его предполагаемых обидчиков – двух неработающих граждан Таджикистана, 24 и 26 лет.

Проводится дальнейшая проверка.