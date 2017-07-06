У петербуржца забрали стеклянные банки, забитые психотропом

Петербургская полиция вычислила работавшего в Парголово драгдилера. Под уголовное дело его подвёл неправильный выбор клиентов.

Как стало известно «Фонтанке», 3 июля сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков поймали 30-летнего местного жителя на продаже психотропа. Пять граммов запрещенного вещества в рамках спецоперации заказали сами полицейские. Встреча дилера и «клиента» произошла около половины девятого вечера у дома 23 по улице Михаила Дудина, там же мужчину и задержали.

Обыск в квартире подозреваемого дал более значимые результаты. Сотрудники УКОН нашли и изъяли четверть килограмма психостимулятора. Наркотики были расфасованы по пакетикам, которые хранились в шести стеклянных банках. Всего насчитали 110 «порций».

Как сообщили в петербургском главке, уголовное дело возбуждено по 4-й части статьи 228.1 УК РФ («Незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ»). Подозреваемый на время расследования арестован.