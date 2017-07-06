Почти 80 человек погибли в ДТП в Центральной Африке

В Центральной Африканской Республике произошло ДТП, в результате которого погибли 78 человек. Об этом сообщает агентство Reuters 6 июля со ссылкой на заявление медиков.

По данным агентства, авария произошла в 10 км от города Бамбари, примерно в 300 км от столицы страны Банги. Все погибшие ехали на одном грузовике, который направлялся на еженедельную ярмарку в деревню Малум. По словам члена парламента Бамбари, грузовик был перегружен. По предварительным данным, причиной аварии стало превышение скорости.

Медики также сообщили, что в результате аварии пострадали 72 человека.