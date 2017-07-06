Мужчина с гражданской женой выпал с чердака дома в Кировском районе Петербурга
Полиция Кировского района пытается установить обстоятельства смерти мужчины и женщины, упавших с крыши высотки утром 6 июля.
Как стало известно «Фонтанке», тела мужчины и женщины нашли у дома 10 по проспекту Народного Ополчения около 8 утра. По предварительной информации, пара вошла в дом, забралась на чердак в районе 25-го этажа, после чего выпала с него.
На 9 утра их личности уже установлены: мужчина 34 лет и женщина 37 лет, которые так и не зарегистрировали свои отношения, проживали в том же районе на улице Танкиста Хрустицкого.
Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа.