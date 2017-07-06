В Петербурге тёща обвинила зятя в педофилии

Бабушка не оценила отношения зятя к маленькой внучке и попросила петербургских следователей проверить его нездоровый интерес. Оказалось, педофилия – не первое преступление, которое приписывают мужчине.

Как стало известно «Фонтанке» 6 июля, заявление о насильственных действиях сексуального характера в отношении ребёнка 60-летняя пенсионерка написала ещё в конце прошлого месяца. По словам женщины, её зять неподобающим образом трогал собственную дочь, которой в настоящее время не исполнилось четырёх лет. При этом домогательства, как рассказала заявительница, начались ещё в январе 2016 года, но через четыре месяца прекратились.

В следственном комитете информацию проверили и накануне передали полиции, сотрудникам которой предстоит найти и опросить обвинённого в приставаниях к ребёнку мужчину. По данным «Фонтанки», это уже не первый раз, когда пенсионерка пытается сдать зятя полицейским. Преступления, в которых она его уличала, разные, но оснований для уголовного дела в правоохранительных органов пока так и не нашли.