Неубедительный грабитель с чулком на голове не смог взять кассу «Росгосстраха» в Купчино

Налётчик грозился силой отобрать деньги страховой компании во Фрунзенском районе Петербурга, но быстро реализовать угрозы не решился.

Как стало известно «Фонтанке», около восьми вечера 5 июля неизвестный ворвался в офис «Росгосстраха» на Дунайском проспекте. Лицо мужчины скрывал женский чулок. Подскочив к 47-летнему менеджеру, он чётко озвучил свои намерения, пригрозив расправиться с женщиной, если та не отдаст ему все деньги из кассы.

Сотрудница успела нажать тревожную кнопку, что, по всей видимости, спугнуло горе-грабителя. Так ничего не похитив, он выбежал из офиса настолько быстро, что приехавшая через несколько минут охрана его уже не застала.