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06.07.2017 08:53

СМИ: Минфин отменит ряд налоговых льгот

Минфин предложил реформировать систему налоговых льгот, заменив некоторые из них прямыми выплатами из бюджета, а неэффективные  — отменить.

Об этом 6 июля сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на двоих федеральных чиновников. Соответствующие предложения, которые могут привести к «радикальному пересмотру всей системы льгот», Минфин 4 числа направил в Госдуму, отмечает издание.

По словам представителя Минфина, льготы нужно распределить по госпрограммам, а также регулярно оценивать их эффективность и размер.

Стоимость налоговых льгот в 2017 году ведомство оценивает примерно в 2,5 триллиона рублей.

Самые дорогие — это те, которые направлены на поддержку экономики, следует из подсчетов Минфина. В 2017 году они составили 2 триллиона рублей. На здравоохранение и социальную политику приходится 12 и 3%.

Номинальные потери бюджета из-за налоговых льгот в 2014 году составляли 2,19 триллиона рублей, в 2016 — 2,4, а к 2020 году вырастут до 2,8 триллиона, говорится в материалах министерства.

«Ведомости» отмечают, что ранее отказаться от неэффективных льгот призывал президент Владимир Путин, а Минфин уже несколько лет предлагает «навести порядок» в этой системе.

 

 


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