«Левада-центр»: Рейтинг ЕР растет, популярность парламентской оппозиции - падает

Число россиян, готовых проголосовать за «Единую Россию», выросло на 8% по сравнению с июлем 2016 года. Это выяснили социологи Левада-центра, которые провели опрос, чтобы определить популярность политических партий. Опрос проводился среди уже определившихся с выбором партии респондентов.

Как сообщает 6 июля РБК, опрос был проведен 23 — 26 июня среди 1600 россиян в 48 регионах. Респондентов спросили, пошли ли бы они на выборы депутатов, если бы те состоялись в следующее воскресенье. Ответивших положительно спросили, за представителей какой партии они бы отдали свои голоса. Согласно результатам опроса, за единороссов проголосовали бы 63% опрошенных из числа тех, кто определился с выбором (в прошлом году их количество составило 55%).

Рейтинги других партий, перечисленных в опросе, — КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России», «Гражданской платформы», «Партии пенсионеров за справедливость», «Яблока», ПАРНАС, «Родины» и «Партии роста» — снизились либо остались без изменений.

Рейтинг «Единой России» с конца прошлого июня немного вырос и по данным ВЦИОМ (с 45,1 до 47,4%). Небольшой рост популярности партии за тот же период фиксирует и ФОМ (с 46 до 49% в конце июня этого года).

Популярность КПРФ с прошлого года, по данным Левада-центра, снизилась с 18 до 13%, ЛДПР — с 14 до 13%, «Справедливой России» — с 5 до 3%. Рейтинги остальных партий остались без изменений либо снизились менее чем на один процент. Относительно выросла только популярность «Патриотов России», но не более чем на процент, свидетельствует опрос.

Снижение популярности всех политических партий, кроме «Единой России», связано с тем, что после прошлогодних думских выборов российская партийная система впала в анабиоз, считает политолог Александр Кынев. После выборов в Госдуму партии оказались истощенными — без ресурсов и с «психологическими травмами после результатов, которые были получены». Они почти свернули партийную деятельность, поэтому массовый избиратель и не знает большую часть партийных акционеров, считает эксперт, — и в ближайшие годы эта ситуация может быть исправлена «только искусственно».