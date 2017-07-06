Путин и Трамп во время первой встречи обсудят Сирию

Президент США Дональд Трамп намерен обсудить на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным ситуацию в Сирии. Об этом говорится в распространенном Госдепом 5 июля обращении госсекретаря Рекса Тиллерсона в преддверии саммита «Большой двадцатки».

Глава американской дипломатии заявил, что Россия несет особую ответственность за предотвращение применения правительственными войсками САР химического оружия.

«У США и России, безусловно, есть разногласия по ряду вопросов, но также есть и потенциал для надлежащей координации в Сирии. Вашингтон полагает, что Россия, как гарант режима Асада, несет ответственность за удовлетворение потребностей сирийского народа и за то, чтобы ни одна из сторон не нарушала установленные границы, занимая территории, ранее освобожденные от боевиков «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация) и иных группировок», — цитирует Тиллерсона «Лента.ру».

По его словам, США изучают возможность создания совместного с Россией механизма по бесполетным зонам. Тиллерсон напомнил, что Москва и Вашингтон быстро и мирно разрешали инциденты, с которыми сталкивались в Арабской республике.

Госсекретарь призвал все противоборствующие стороны отказаться от эскалации конфликта и соблюдать согласованные географические границы установленных зон безопасности. «Все должны помнить, что наша цель в Сирии — ИГ», — резюмировал дипломат.

В ходе «Большой двадцатки», которая пройдет в Гамбурге 7-8 июля, лидеры двух стран встретятся впервые. В Москве рассчитывают, что это поможет выстроить рабочий диалог, который «жизненно необходим для всего мира в плане повышения эффективности решения критической массы конфликтов и проблем», отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Трамп и Путин встретятся в первый день G20 — 7 июля.