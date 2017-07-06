Янукович хотел бы видеть Крым в составе Украины

Бывший президент Украины Виктор Янукович 5 июля выразил надежду, что Крым вернется под контроль Киева.

«Я бы хотел, чтобы Крым вернулся в состав Украины, но это будет зависеть от жителей Крыма», — цитирует слова Януковича «Газета.ру».

По словам экс-президента, «трусливая власть» Украины не противостояла воссоединению полуострова с Россией, потому что понимала, что «там (в Крыму. — Прим.ред.) они получат по зубам».

«Решение крымчан было абсолютно предсказуемым. В этом никто не сомневался. Мы знали, что в Крыму всегда были пророссийские настроения, и нужен был только повод. Этот повод создали радикалы», — резюмировал Янукович.

Крым воссоединился с Россией в 2014 году по итогам референдума. Украинские власти считают регион своей территорией. Москва же утверждает, что присоединение полуострова прошло в соответствии с нормами международного права.