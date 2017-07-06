Еще
01:28 06.07.2017
Пришлите свою новость!
01:27
Джеймс Франко расскажет страшилку про больницу
01:17
Человек-паук вернется домой
00:52
Янукович хотел бы видеть Крым в составе Украины
00:44
«Зенит» может отдать в аренду «Бордо» Хави Гарсию
00:36
Путин заявил, что Россия выступает за свободный доступ к Интернету
00:27
«Галатасарай» интересуется защитником «Зенита» Нету
05/07
Минфин в июле в 685 раз сократил конвертацию в валюту
05/07
Сошедший с рельсов в Ленобласти поезд из Воркуты доехал до Петербурга
05/07
На Парашютной «Смарт» перевернул «Шкоду», есть пострадавший
05/07
Мировые цены на нефть снижаются
05/07
Скончался автор текстов песен «Алиса» и «Именины у Кристины»
05/07
Посольство России расценило экстрадицию россиянина из Латвии в США как похищение
05/07
Янукович отказался участвовать в суде по делу о госизмене
05/07
Ремонт ограничит движение на Приморском шоссе
05/07
После слов польского министра о Бандере посла Польши вызвали в МИД Украины
05/07
Гидрометцентр ответил вымокшему под дождём Жириновскому
05/07
Под Псковом опрокинулся автобус, перевозивший паломников
05/07
«Главстрой-СПб» возглавил рейтинг по вводу жилья за первые полгода 2017
05/07
«Фонтанка-SUP-2017»: заплатим за идею!
05/07
Лесной проспект будут закрывать из-за ремонта
05/07
Над станцией Горьковское разрушается виадук, открытый министром транспорта
05/07
Дело о квартирном гешефте депутата МЧС в Петербурге дошло до суда
05/07
Организаторы «Игр монстров» обещают вернуть деньги зрителям до конца лета
05/07
Граната в кустах на Стародеревенской оказалась не опасной
05/07
Бронированный лимузин Ельцина выставлен на продажу
05/07
Организатора свалки размером с 12 футбольных полей оштрафовали на миллион
05/07
На Стародеревенской нашли гранату в кустах
05/07
Россияне стали есть сладкое в тех же объемах, что до кризиса
05/07
Экстренная служба организации похорон может заработать в России по номеру «105»
05/07
«Фонтанка» за 60 секунд – 5 июля
05/07
Мытнинскую набережную будут закрывать
05/07
С Даниилом Граниным простятся 8 июля в Таврическом дворце
05/07
Следствие наложило на дело резиденции Путина гриф секретности
05/07
Суд отпустил финского капитана, который провез в РФ спящего "нелегала"
05/07
Регистрация беспилотников в России откладывается
05/07
Из-за сошедшего с рельсов локомотива в Петербург опаздывают поезд и электричка
05/07
Российские бомбардировщики ударили ракетами по складам ИГИЛ в Сирии
05/07
«Калашников» разработал боевой модуль на базе нейросетей
05/07
Обманутые дольщики Ленобласти: непопулярное решение больного вопроса
05/07
На развязке КАД с Шафировским закрывается съезд
05/07
Выпускники СПбГУ уступили в зарплатах москвичам
05/07
В 2017 году фонд капремонта не будет утеплять фасады
05/07
На пути из Латвии в Россию «испарились» 3240 бутылок рома
05/07
Фонд капремонта обвинил оппозицию в задолженностях жителей
05/07
В НИИ Джанелидзе доставили первую в этом сезоне жертву борщевика
05/07
СМИ: «Бенефициар» российской кассовой реформы Щербаков умер в Лондоне
05/07
Станция «Лиговский проспект» открыта для пассажиров
05/07
В Петербурге ускорят капитальный ремонт лифтов
05/07
Большая Конюшенная превратилась в капкан из-за упорства участницы ДТП
05/07
Петербуржец проведет в колонии 13 лет за убийство 15-летней давности
05/07
За попытку выкупить пистолет в полиции петербуржец заплатит 105 тысяч
05/07
Локомотив поезда Воркута — Петербург сошел с рельсов под Бокситогорском
05/07
Со Светланой Кармалитой попрощаются на Ленфильме
05/07
«Лиговский проспект» закрыт на вход и выход для проверки
05/07
«Ментовские войны» закроют движение вдоль Фонтанки и Мойки на 11 часов
05/07
Имя Даниила Гранина увековечат на карте Петербурга
05/07
Церковь поможет МЧС тушить пожары
05/07
Общественный резонанс заставил задержать экс-следователя, сбившего женщину
05/07
Хакеры в Южной Корее обнесли биржу биткоинов на миллионы в долларах США
05/07
Мутко: Бюджет потратил 481 млрд рублей на развитие спорта в России
05/07
Жители Московского рискуют остаться без воды из-за лужи
05/07
Со следующего сезона лимит на легионеров в РФПЛ будет в заявке, а не на поле
05/07
Метро Москвы открестилось от призывов пассажирам не ездить в часы пик
05/07
ВЦИОМ: 43% россиян склонны оправдывать сталинские репрессии
05/07
Доску Колчаку поместили в Музей городской скульптуры «до востребования»
05/07
В Москве просят не ездить на метро в час пик
05/07
В 2017 году китайцы стали чаще лечиться в России
05/07
Муниципалов Центрального района уличили в сокрытии доходов в декларациях
05/07
Защитник Бонифаци: Я уезжаю из «Торино», «Зенит» сделал мне предложение
05/07
Петербуржцы тратят на смайлики и режим «инкогнито» больше 800 рублей за раз
Предыдущие новости
Архив материалов
Спорт
Версия для печати
06.07.2017 00:44

«Зенит» может отдать в аренду «Бордо» Хави Гарсию

Полузащитник петербургского футбольного клуба  «Зенит» Хави Гарсия может перейти во французский «Бордо» на правах аренды сроком на один год. Интерес к этой сделке 5 июля подтвердили главный тренер французов Жослен Гурвеннек и спортивный директор петербуржцев Константин Сарсания.

«Гарсия изначально не входил в список трансферных целей «Бордо», поскольку мы нацеливаемся на игроков, которые подходят нам по стоимости и зарплате. Однако порой бывают непредвиденные события, как в этом случае. Очевидно, что нам этот вариант интересен», — цитирует Гурвеннека Sud Ouest.

Однако с самим игроком и его агентом пока на эту тему никто не общался. Ничего не слышал о возможной аренде и сам Гарсия, заявивший, что сейчас он не думает об уходе из «Зенита» и хочет продолжать играть за сине-бело-голубых.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Tele2
03.07.2017 16:45

Tele2 проанализировала активность болельщиков на Кубке конфедераций

Tele2 подвела итоги мобильной активности болельщиков Кубка конфедераций. Чаще всего клиенты оператора звонили на сочинском стадионе «Фишт», а пользовались интернетом на стадионе «Санкт-Петербург».
КЕЙ
03.07.2017 08:00

Ритейл КЕЙ оценил популярность спиннеров

Журнал Forbes в конце 2016 года назвал спиннер – вращающуюся игрушку-антистресс самым популярным офисным атрибутом 2017 года. И прогноз подтвердился: в апреле и мае 2017 года в мире было продано около 50 миллионов «пальчиковых» гаджетов.
“Кубок форта Константин”
29.06.2017 17:03

Лучшие спортсмены России сразятся за 4 000$ на соревнованиях по вейкбордингу в Кронштадте

2 июля на территории форта Константин в парке активного отдыха «Кингвинч» состоятся всероссийские ежегодные соревнования по вейкбордингу “Кубок форта Константин”.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
«Зенит» может отдать в аренду «Бордо» Хави Гарсию
«Галатасарай» интересуется защитником «Зенита» Нету
«Фонтанка-SUP-2017»: заплатим за идею!
Организаторы «Игр монстров» обещают вернуть деньги зрителям до конца лета
Мутко: Бюджет потратил 481 млрд рублей на развитие спорта в России
Со следующего сезона лимит на легионеров в РФПЛ будет в заявке, а не на поле
Защитник Бонифаци: Я уезжаю из «Торино», «Зенит» сделал мне предложение
Роберт Мак покинул «Зенит»
Нападающий Полоз рассказал, почему он достался «Зениту» бесплатно
Ковальчук остается в СКА
Что было раньше, «курица или яйцо»: конкурс "Фонтанки"
"Морская ассамблея": Водная петербургская неделя в гиде «Фонтанки»
Первая победа Манчини
Лига юных - в Мурино появился свой футбольный клуб
«Фонтанка-SUP - 2017»: греби и выигрывай!
«Кубок конфедераций разрушил стереотип о неулыбчивых россиянах»
Кубок конфедераций всё
El Mago для «Зенита»
Спортсменка и просто красавица: конкурс "Мисс SUP-2017"
«Папа и мама» современного серфинга: конкурс "Фонтанки"
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Что было раньше, «курица или яйцо»: конкурс "Фонтанки"

пресс-служба ГУ МЧС Ленобласти

Локомотив поезда Воркута — Петербург сошел с рельсов под Бокситогорском

Лига юных - в Мурино появился свой футбольный клуб

Новости компаний
Tele2
03.07.2017 16:45
Tele2 проанализировала активность болельщиков на Кубке конфедераций
Tele2 подвела итоги мобильной активности болельщиков Кубка конфедераций. Чаще всего клиенты оператора звонили на сочинском стадионе «Фишт», а пользовались интернетом на стадионе «Санкт-Петербург».
КЕЙ
03.07.2017 08:00
Ритейл КЕЙ оценил популярность спиннеров
Журнал Forbes в конце 2016 года назвал спиннер – вращающуюся игрушку-антистресс самым популярным офисным атрибутом 2017 года. И прогноз подтвердился: в апреле и мае 2017 года в мире было продано около 50 миллионов «пальчиковых» гаджетов.
“Кубок форта Константин”
29.06.2017 17:03
Лучшие спортсмены России сразятся за 4 000$ на соревнованиях по вейкбордингу в Кронштадте
2 июля на территории форта Константин в парке активного отдыха «Кингвинч» состоятся всероссийские ежегодные соревнования по вейкбордингу “Кубок форта Константин”.
Tele2
23.06.2017 16:44
Tele2 поддержит триатлон Tour De Vyborg
Tele2 стала партнером триатлона Vyborgtri, который пройдет в Выборге 25 июня в рамках спортивного проекта Tour De Vyborg.
ФОРА-БАНК
22.06.2017 12:40
В честь 25-летия ФОРА-БАНК выступил Генеральным спонсором серии регат «Who is who»
В 2017 году АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) празднует 25-летний юбилей, в честь которого банк выступает Генеральным спонсором регат «Who is who»
супермаркет цифровой техники КЕЙ
08.06.2017 08:00
КЕЙ назвал 5 главных правил при выборе гироскутера
Гироскутер или мини-сигвей – один из самых «трендовых товаров» 2016-2017 года.
XV Международный шахматный турнир «Юные звезды мира»
17.05.2017 17:54
Международный шахматный турнир «Юные звезды мира» стартовал в Киришах
XV Международный шахматный турнир «Юные звезды мира», посвященный памяти одного из сильнейших юных шахматистов Ленобласти Вани Сомова, начался в Киришах. В этом году он проходит в новом формате.
www.forabank.ru
19.04.2017 15:07
ФОРА-БАНК стал генеральным спонсором «Петербургского полумарафона»
В год празднования своего 25-летнего юбилея АО «ФОРА-БАНК» выступил в качестве Генерального спонсора 8-ми самых ярких беговых событий 2017 года. Одним из них стал «Петербургский полумарафон».
КЕЙ
23.03.2017 08:00
Эксперты КЕЙ о том, как решить проблему с подзарядкой гаджетов
Современные гаджеты могут похвастаться быстродействующими процессорами, большим разрешением экрана, мощными графическими чипами, но емкость встроенного аккумулятора, как правило, остается слабой стороной каждого устройства.
Фото: пресс-служба ПАО «МРСК Северо-Запада»
13.02.2017 11:27
МРСК Северо-Запада обеспечивает надежное электроснабжение Всероссийских соревнований по биатлону
В дни проведения в Псковской области Всероссийских соревнований по биатлону среди молодёжи и юниоров с 11 по 14 февраля специалисты филиала ПАО «МРСК Северо-Запада»
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.