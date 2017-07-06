«Зенит» может отдать в аренду «Бордо» Хави Гарсию

Полузащитник петербургского футбольного клуба «Зенит» Хави Гарсия может перейти во французский «Бордо» на правах аренды сроком на один год. Интерес к этой сделке 5 июля подтвердили главный тренер французов Жослен Гурвеннек и спортивный директор петербуржцев Константин Сарсания.

«Гарсия изначально не входил в список трансферных целей «Бордо», поскольку мы нацеливаемся на игроков, которые подходят нам по стоимости и зарплате. Однако порой бывают непредвиденные события, как в этом случае. Очевидно, что нам этот вариант интересен», — цитирует Гурвеннека Sud Ouest.

Однако с самим игроком и его агентом пока на эту тему никто не общался. Ничего не слышал о возможной аренде и сам Гарсия, заявивший, что сейчас он не думает об уходе из «Зенита» и хочет продолжать играть за сине-бело-голубых.