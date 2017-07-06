Путин заявил, что Россия выступает за свободный доступ к Интернету

Президент России Владимир Путин заявил, что власти страны выступают за свободный доступ к Интернету. Об этом он написал в статье для газеты Handelsblatt, которая была опубликована 5 июля.

«Россия последовательно выступает за свободу доступа к коммуникационным технологиям, включая сеть Интернет. Большое значение придаем защите прав человека в информационном пространстве», — цитирует главу государства «Газета.ру».

Российский лидер добавил, что «при этом в цифровой среде, как и в любой другой, свобода ни в коем случае не должна подменяться вседозволенностью и безнаказанностью».