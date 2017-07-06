«Галатасарай» интересуется защитником «Зенита» Нету

Защитник петербургского футбольного клуба «Зенит» Луиш Нету может перейти в турецкий «Галатасарай». Как сообщает в среду, 5 июля, Tuttomercatoweb, португальца хочет видеть в команде ее главный тренер Игор Тудор.

Детали и сумма возможной сделки пока не разглашаются.

В сезоне 2016/2017 Нету провел 25 матчей в Российской футбольной премьер лиге, в которых отдал одну результативную передачу.

Нету стал бронзовым призером Кубка конфедераций – 2017 в составе сборной Португалии. В матче за третье место защитник отметился автоголом.