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05.07.2017 23:56
5 Комментариев

Минфин в июле в 685 раз сократил конвертацию в валюту

Федеральный бюджет не досчитался 11,6 миллиардов рублей в прошлом месяце. Из-за этого ежедневная конвертация в валюту в июле сократится более чем в 600 раз.

Как сообщает министерство финансов России 5 июля, на покупку иностранной валюты с 7 июля по 4 августа ежедневно будет потрачено 3,5 миллиона рублей – суммарно это 74,3 миллиона. По данным портала finanz.ru, это в 685 раз меньше, чем в июне. Низкий объём дополнительных доходов в Минфине связывают с ценами на нефть.

"Фактический объем экспорта нефти и нефтепродуктов в июне оказался существенно ниже прогнозных оценок", – сообщается на сайте министерства.

Внеплановый доход на июль прогнозируется в размере 11,7 миллиардов рублей.


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комментарии пользователей (5)
внук_блокадников
6 июля 2017 г. 01:22
FNB_Rus_2017
RF_Rus_2017
Snaky
6 июля 2017 г. 01:13
cfanya001: Ой, да ладно. Зебин дорожает исключительно от доражания стоимости его перевозки. :)))
cfanya001
6 июля 2017 г. 01:01
Snaky:
Не компенсирует ли минфин потери от продажи народного достояния за бугор увеличением мзды с холопов?
Насчет этого можно не беспокоится. Бензин дорожает регулярно.
Snaky
6 июля 2017 г. 00:36
Низкий объём дополнительных доходов в Минфине связывают с ценами на нефть.
Шикарно. У минфина доходы низкие, а ЖКХ всё дорожает и дорожает.. Не компенсирует ли минфин потери от продажи народного достояния за бугор увеличением мзды с холопов?
внук_блокадников
6 июля 2017 г. 00:29
И валютные доходы и резервы государства падают, и рублевые.
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