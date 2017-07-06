Минфин в июле в 685 раз сократил конвертацию в валюту

Федеральный бюджет не досчитался 11,6 миллиардов рублей в прошлом месяце. Из-за этого ежедневная конвертация в валюту в июле сократится более чем в 600 раз.

Как сообщает министерство финансов России 5 июля, на покупку иностранной валюты с 7 июля по 4 августа ежедневно будет потрачено 3,5 миллиона рублей – суммарно это 74,3 миллиона. По данным портала finanz.ru, это в 685 раз меньше, чем в июне. Низкий объём дополнительных доходов в Минфине связывают с ценами на нефть.

"Фактический объем экспорта нефти и нефтепродуктов в июне оказался существенно ниже прогнозных оценок", – сообщается на сайте министерства.

Внеплановый доход на июль прогнозируется в размере 11,7 миллиардов рублей.