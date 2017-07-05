Сошедший с рельсов в Ленобласти поезд из Воркуты доехал до Петербурга

Поезд из Воркуты в Петербург, локомотив которого сошёл с рельсов неподалёку от станции Ефимовская днём 5 июля, доехал до Ладожского вокзала к полуночи. Задержанный поезд из Архангельска опоздал практически на два с половиной часа.

Как сообщает пресс-центр Российских железных дорог, движение на линии было восстановлено ещё в семь часов вечера. Из-за столкновения локомотива с посторонним предметом две колесные пары сошли с рельсов. Пока его возвращали на место, были задержаны электрички из Тихвина в Волховстрой и из Бабаево в Тихвин. Кроме того, задерживается обратный поезд из Петербурга в Воркуту, сейчас он отстаёт от графика почти на пять часов.

Напомним, происшествие парализовало движение на линии в два часа дня. По предварительной информации, поезд столкнулся с дрезиной. 456 пассажиров, которые находились в поезде, не пострадали.