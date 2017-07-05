Еще
01:28 06.07.2017
Пришлите свою новость!
01:27
Джеймс Франко расскажет страшилку про больницу
01:17
Человек-паук вернется домой
00:52
Янукович хотел бы видеть Крым в составе Украины
00:44
«Зенит» может отдать в аренду «Бордо» Хави Гарсию
00:36
Путин заявил, что Россия выступает за свободный доступ к Интернету
00:27
«Галатасарай» интересуется защитником «Зенита» Нету
05/07
Минфин в июле в 685 раз сократил конвертацию в валюту
05/07
Сошедший с рельсов в Ленобласти поезд из Воркуты доехал до Петербурга
05/07
На Парашютной «Смарт» перевернул «Шкоду», есть пострадавший
05/07
Мировые цены на нефть снижаются
05/07
Скончался автор текстов песен «Алиса» и «Именины у Кристины»
05/07
Посольство России расценило экстрадицию россиянина из Латвии в США как похищение
05/07
Янукович отказался участвовать в суде по делу о госизмене
05/07
Ремонт ограничит движение на Приморском шоссе
05/07
После слов польского министра о Бандере посла Польши вызвали в МИД Украины
05/07
Гидрометцентр ответил вымокшему под дождём Жириновскому
05/07
Под Псковом опрокинулся автобус, перевозивший паломников
05/07
«Главстрой-СПб» возглавил рейтинг по вводу жилья за первые полгода 2017
05/07
«Фонтанка-SUP-2017»: заплатим за идею!
05/07
Лесной проспект будут закрывать из-за ремонта
05/07
Над станцией Горьковское разрушается виадук, открытый министром транспорта
05/07
Дело о квартирном гешефте депутата МЧС в Петербурге дошло до суда
05/07
Организаторы «Игр монстров» обещают вернуть деньги зрителям до конца лета
05/07
Граната в кустах на Стародеревенской оказалась не опасной
05/07
Бронированный лимузин Ельцина выставлен на продажу
05/07
Организатора свалки размером с 12 футбольных полей оштрафовали на миллион
05/07
На Стародеревенской нашли гранату в кустах
05/07
Россияне стали есть сладкое в тех же объемах, что до кризиса
05/07
Экстренная служба организации похорон может заработать в России по номеру «105»
05/07
«Фонтанка» за 60 секунд – 5 июля
05/07
Мытнинскую набережную будут закрывать
05/07
С Даниилом Граниным простятся 8 июля в Таврическом дворце
05/07
Следствие наложило на дело резиденции Путина гриф секретности
05/07
Суд отпустил финского капитана, который провез в РФ спящего "нелегала"
05/07
Регистрация беспилотников в России откладывается
05/07
Из-за сошедшего с рельсов локомотива в Петербург опаздывают поезд и электричка
05/07
Российские бомбардировщики ударили ракетами по складам ИГИЛ в Сирии
05/07
«Калашников» разработал боевой модуль на базе нейросетей
05/07
Обманутые дольщики Ленобласти: непопулярное решение больного вопроса
05/07
На развязке КАД с Шафировским закрывается съезд
05/07
Выпускники СПбГУ уступили в зарплатах москвичам
05/07
В 2017 году фонд капремонта не будет утеплять фасады
05/07
На пути из Латвии в Россию «испарились» 3240 бутылок рома
05/07
Фонд капремонта обвинил оппозицию в задолженностях жителей
05/07
В НИИ Джанелидзе доставили первую в этом сезоне жертву борщевика
05/07
СМИ: «Бенефициар» российской кассовой реформы Щербаков умер в Лондоне
05/07
Станция «Лиговский проспект» открыта для пассажиров
05/07
В Петербурге ускорят капитальный ремонт лифтов
05/07
Большая Конюшенная превратилась в капкан из-за упорства участницы ДТП
05/07
Петербуржец проведет в колонии 13 лет за убийство 15-летней давности
05/07
За попытку выкупить пистолет в полиции петербуржец заплатит 105 тысяч
05/07
Локомотив поезда Воркута — Петербург сошел с рельсов под Бокситогорском
05/07
Со Светланой Кармалитой попрощаются на Ленфильме
05/07
«Лиговский проспект» закрыт на вход и выход для проверки
05/07
«Ментовские войны» закроют движение вдоль Фонтанки и Мойки на 11 часов
05/07
Имя Даниила Гранина увековечат на карте Петербурга
05/07
Церковь поможет МЧС тушить пожары
05/07
Общественный резонанс заставил задержать экс-следователя, сбившего женщину
05/07
Хакеры в Южной Корее обнесли биржу биткоинов на миллионы в долларах США
05/07
Мутко: Бюджет потратил 481 млрд рублей на развитие спорта в России
05/07
Жители Московского рискуют остаться без воды из-за лужи
05/07
Со следующего сезона лимит на легионеров в РФПЛ будет в заявке, а не на поле
05/07
Метро Москвы открестилось от призывов пассажирам не ездить в часы пик
05/07
ВЦИОМ: 43% россиян склонны оправдывать сталинские репрессии
05/07
Доску Колчаку поместили в Музей городской скульптуры «до востребования»
05/07
В Москве просят не ездить на метро в час пик
05/07
В 2017 году китайцы стали чаще лечиться в России
05/07
Муниципалов Центрального района уличили в сокрытии доходов в декларациях
05/07
Защитник Бонифаци: Я уезжаю из «Торино», «Зенит» сделал мне предложение
05/07
Петербуржцы тратят на смайлики и режим «инкогнито» больше 800 рублей за раз
Предыдущие новости
Архив материалов
Происшествия
Версия для печати
05.07.2017 23:50

Сошедший с рельсов в Ленобласти поезд из Воркуты доехал до Петербурга

Поезд из Воркуты в Петербург, локомотив которого сошёл с рельсов неподалёку от станции Ефимовская днём 5 июля, доехал до Ладожского вокзала к полуночи. Задержанный поезд из Архангельска опоздал практически на два с половиной часа.

Как сообщает пресс-центр Российских железных дорог, движение на линии было восстановлено ещё в семь часов вечера. Из-за столкновения локомотива с посторонним предметом две колесные пары сошли с рельсов. Пока его возвращали на место, были задержаны электрички из Тихвина в Волховстрой и из Бабаево в Тихвин. Кроме того, задерживается обратный поезд из Петербурга в Воркуту, сейчас он отстаёт от графика почти на пять часов.

Напомним, происшествие парализовало движение на линии в два часа дня. По предварительной информации, поезд столкнулся с дрезиной. 456 пассажиров, которые находились в поезде, не пострадали.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
maximumtest.ru
05.07.2017 11:18

Эксперты расскажут девятиклассникам, нужно ли готовиться к ОГЭ

40% девятиклассников не готовятся к ОГЭ и недооценивают этот экзамен. После чего более 50% школьников получают на ОГЭ по русскому языку тройки и двойки.
ФОРА-БАНК
03.07.2017 12:43

ФОРА-БАНК к своему 25-летнему юбилею подарил Петербургу парусный праздник

В год своего 25-летия АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) стал Генеральным спонсором серии международных парусных регат «Who is who»
maximumtest.ru
28.06.2017 12:07

Год до ЕГЭ: к чему быть готовым?

«Выбирать вуз и готовиться к ЕГЭ нужно заранее», - советуют родители нынешних выпускников школы.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Сошедший с рельсов в Ленобласти поезд из Воркуты доехал до Петербурга
На Парашютной «Смарт» перевернул «Шкоду», есть пострадавший
Под Псковом опрокинулся автобус, перевозивший паломников
Дело о квартирном гешефте депутата МЧС в Петербурге дошло до суда
Граната в кустах на Стародеревенской оказалась не опасной
Из-за сошедшего с рельсов локомотива в Петербург опаздывают поезд и электричка
Сколько стоит задеть бабушку
Петербуржец проведет в колонии 13 лет за убийство 15-летней давности
За попытку выкупить пистолет в полиции петербуржец заплатит 105 тысяч
Локомотив поезда Воркута — Петербург сошел с рельсов под Бокситогорском
Сколько стоит задеть бабушку
Химическая атака на «Магнит»
Доугрожавшийся Заур
Как выглядит погоня за Land Cruiser из полицейского BMW: «Коля, жми!»
Деньги на партию взяткой не считаются
Тюрьма для Кунгурова - выборы для «Гавани»
Погоня без взрыва – наркотики на ветер
Росгвардия с ножом в спине
Юнтоловский демон
География Навального правосудия
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Что было раньше, «курица или яйцо»: конкурс "Фонтанки"

пресс-служба ГУ МЧС Ленобласти

Локомотив поезда Воркута — Петербург сошел с рельсов под Бокситогорском

Лига юных - в Мурино появился свой футбольный клуб

Новости компаний
maximumtest.ru
05.07.2017 11:18
Эксперты расскажут девятиклассникам, нужно ли готовиться к ОГЭ
40% девятиклассников не готовятся к ОГЭ и недооценивают этот экзамен. После чего более 50% школьников получают на ОГЭ по русскому языку тройки и двойки.
ФОРА-БАНК
03.07.2017 12:43
ФОРА-БАНК к своему 25-летнему юбилею подарил Петербургу парусный праздник
В год своего 25-летия АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) стал Генеральным спонсором серии международных парусных регат «Who is who»
maximumtest.ru
28.06.2017 12:07
Год до ЕГЭ: к чему быть готовым?
«Выбирать вуз и готовиться к ЕГЭ нужно заранее», - советуют родители нынешних выпускников школы.
maximumtest.ru
21.06.2017 10:00
5 секретов успешной сдачи ОГЭ для будущих девятиклассников
Серьёзность ОГЭ опрометчиво недооценивают как сами школьники, так и их родители: по русскому языку более 50% учеников получают на ОГЭ тройки и двойки. Корень проблемы - позднее начало подготовки.
maximumtest.ru
15.06.2017 10:00
18 июня родителям расскажут как помочь старшеклассникам в подготовке к ЕГЭ и поступлению
Родители старшеклассников встретятся на масштабном мероприятии “Всероссийское родительское собрание старшеклассников”, где можно задать вопросы экспертам в области подготовки к ЕГЭ и поступления на бюджет в вузы РФ.
Angry Birds Activity Park
09.06.2017 20:52
Парки помогают провести каникулы с пользой
День напролет в компании планшета – вот краткое сочинение современного школьника на тему «Как я провел лето?». Хотите, чтобы было по-другому?
07.06.2017 10:09
Будущим одиннадцатиклассникам расскажут, что происходит с ЕГЭ
11 июня эксперты расскажут будущим одиннадцатиклассникам о первых итогах ЕГЭ-2017 и о том, как не допустить ошибок нынешних выпускников.
Фото: Коньков Сергей
31.05.2017 16:14
Когда капиталисты идут к коммунисту ЗакСа Ивановой
Владельцы контрольного пакета акций 22 года не видят прибыли, сдавая в аренду тысячи метров на Апраксином Дворе. А миноритарии не видят защиты в судах. Тогда они идут к депутату-коммунисту. Тем более, что она - супруга их оппонента
maximumtest.ru
31.05.2017 12:37
Для закончивших 8 класс: все об ОГЭ и выборе между школой и колледжем
30 мая все девятиклассники России сдавали ОГЭ по русскому языку и делились своими впечатлениями, и мнения оказалось негативным. В чём причина?
maximumtest.ru
24.05.2017 16:34
Будущим 11-классникам помогут определиться с профессией и вузами
Решение о выборе вуза и профессии одно из самых сложных как для ребят, так и для их родителей. Но при этом его нужно принять до того, как начнется тяжелый год в 11-м классе.
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.