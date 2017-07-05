Скончался автор текстов песен «Алиса» и «Именины у Кристины»

В возрасте 55 лет скончался Дмитрий Рубин — поэт-песенник, сценарист, актер и музыкант. Он этом на своей странице в Facebook 5 июля сообщил участник бит-квартета «Секрет» Андрей Заблудовский.

Рубин был одним из основателей этой группы, именно ему принадлежат тексты таких хитов «Секрета», как «Привет», «Алиса», «Именины у Кристины» и ряда других.

С участниками коллектива Николаем Фоменко и Максимом Леонидовым Рубин познакомился еще в Ленинградском государственном институте театра, музыки и кинематографии, куда он поступил в 1979 году на курс Аркадия Кацмана и Льва Додина. Дмитрий был одним из участников спектакля «Ах, эти звезды!»

«Секрет» он покинул практически сразу, в 1983 году — тогда в группу пришел Андрей Заблудовский. Некоторое время сотрудничал с «Интегралом» Бари Алибасова. На его стихи написано свыше 300 песен, которые исполняли многие поп-исполнители — от Аллы Пугачевой и Татьяны Булановой до группы «Колибри».

Как сценарист, Рубин работал над созданием сериалов «Улицы разбитых фонарей», «Морские дьяволы» и «Дорожный патруль».