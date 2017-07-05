Посольство России расценило экстрадицию россиянина из Латвии в США как похищение
Посольство России в Вашингтоне назвало экстрадицию россиянина Юрия Мартышева из Латвии в США «очередным случаем похищения», передает 5 июля «Интерфакс».
«Рассматриваем данный арест как очередной случай похищения российского гражданина американскими властями в нарушение действующего двустороннего Соглашения о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 1999 года», — заявили в посольстве.
Дипломатическая миссия требует от американской стороны безусловного соблюдения законных прав и интересов гражданина России.
Посольство держит этот вопрос на контроле.
«Оказываем консульскую помощь и иное содействие российскому гражданину. В частности, провели с ним телефонный разговор, на ближайшее время запланировано посещение Ю. Мартышева консульскими сотрудниками», — заявили в посольстве.
В чем подозревается россиянин и когда была проведена экстрадиция, не сообщается.
Источник: Газета.ру