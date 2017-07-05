Посольство России расценило экстрадицию россиянина из Латвии в США как похищение

Посольство России в Вашингтоне назвало экстрадицию россиянина Юрия Мартышева из Латвии в США «очередным случаем похищения», передает 5 июля «Интерфакс».

«Рассматриваем данный арест как очередной случай похищения российского гражданина американскими властями в нарушение действующего двустороннего Соглашения о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 1999 года», — заявили в посольстве.

Дипломатическая миссия требует от американской стороны безусловного соблюдения законных прав и интересов гражданина России.

Посольство держит этот вопрос на контроле.

«Оказываем консульскую помощь и иное содействие российскому гражданину. В частности, провели с ним телефонный разговор, на ближайшее время запланировано посещение Ю. Мартышева консульскими сотрудниками», — заявили в посольстве.

В чем подозревается россиянин и когда была проведена экстрадиция, не сообщается.