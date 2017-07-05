После слов польского министра о Бандере посла Польши вызвали в МИД Украины
Министерство иностранных дел Украины вызвал посла Польши Яна Пекло в связи с заявлениями министра иностранных дел Польши Витольда Ващиковского о том, что Украина «с Бандерой в Европу не войдет».
«5 июля 2017 года посол Республики Польша в Украине Ян Пекло был приглашен в МИД Украины в связи с высказываниями министра иностранных дел Республики Польша Витольда Ващиковского по Украине в интервью еженедельника «Wsieci», — цитирует сообщение МИД Украины «Газета.ру».
Польскому дипломату сообщили, что в Киеве с разочарованием восприняли заявление польского министра, и указали на некорректность высказывания.
«Было отмечено, что именно украинский народ платит очень высокую цену — цену сотен жизней лучших своих представителей за независимость, за цивилизационный выбор развития, а также за то, чтобы не допустить на территорию Польши и других стран ЕС российские войска», — говорится в комментарии.
Также Киев призвал Варшаву сдержаннее подходить к историческим вопросам, а оценивать их, по мнению украинского МИДа, должны историки.