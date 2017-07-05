После слов польского министра о Бандере посла Польши вызвали в МИД Украины

Министерство иностранных дел Украины вызвал посла Польши Яна Пекло в связи с заявлениями министра иностранных дел Польши Витольда Ващиковского о том, что Украина «с Бандерой в Европу не войдет».

«5 июля 2017 года посол Республики Польша в Украине Ян Пекло был приглашен в МИД Украины в связи с высказываниями министра иностранных дел Республики Польша Витольда Ващиковского по Украине в интервью еженедельника «Wsieci», — цитирует сообщение МИД Украины «Газета.ру».

Польскому дипломату сообщили, что в Киеве с разочарованием восприняли заявление польского министра, и указали на некорректность высказывания.