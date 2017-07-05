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05.07.2017 21:32

«Главстрой-СПб» возглавил рейтинг по вводу жилья за первые полгода 2017

Опубликован рейтинг Единого реестра застройщиков (ЕРЗ) по вводу жилья в Петербурге по состоянию на 1 июля 2017 года.

Согласно данным реестра, на первое место вышла компания «Главстрой-СПб» с 186 тысячами квадратных метров. На втором месте «Группа ЛСР» (133 тысячи), на третьем – Setl Group (108 тысяч), причем обе компании снизили место в рейтинге на один пункт. За ними на четвертое место неожиданно вышла ГК «Город» (плюс 16 пунктов в рейтинге, 93 тысячи кв. м), чей рывок обусловлен разрешением на ввод первых двух домов ЖК «Ленинский парк», выданным 4 июня Госстройнадзором.

Напомним, будущие владельцы квартир жалуются на серьезные недостатки. Уже месяц они осматривают и принимают свое жилье, а некоторые, как сегодня сообщили в стройкомитете, уже исключены из общегородского списка пострадавших дольщиков.

За «Городом» на пятом месте СК «Дальпитерстрой» (87 тысяч кв. м), на шестом ДК «Леонтьевский мыс» (57,2 тысячи) и Холдинг RBI на седьмом (56,9 тысячи кв. м).

Замыкают десятку ГК «Еврострой», затем находящаяся в состоянии санации ГК «СУ-155» и на десятом месте ГК «Импульс».


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